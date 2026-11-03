VIDEO Plenković na oproštaju od Miše Kovača zamalo pao

Premijer Andrej Plenković zamalo je pao dok se penjao stepenicama na tribinu splitskog Poljuda, gdje je danas sudjelovao na posljednjem ispraćaju legendarnog pjevača Mate Miše Kovača. U pratnji drugih dužnosnika krenuo je prema svojem mjestu na tribini, no u jednom je trenutku izgubio ravnotežu i spotaknuo se.

Ipak, uspio se održati na nogama te je nastavio hodati prema svojem mjestu. Trenutak je snimila ekipa portala Telegraf.rs. Premijer je potom s tribina pratio oproštaj od jednog od najpopularnijih hrvatskih glazbenika.