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VIDEO Plenković na oproštaju od Miše Kovača zamalo pao

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Premijer Andrej Plenković zamalo je pao dok se penjao stepenicama na tribinu splitskog Poljuda, gdje je danas sudjelovao na posljednjem ispraćaju legendarnog pjevača Mate Miše Kovača. U pratnji drugih dužnosnika krenuo je prema svojem mjestu na tribini, no u jednom je trenutku izgubio ravnotežu i spotaknuo se.

Ipak, uspio se održati na nogama te je nastavio hodati prema svojem mjestu. Trenutak je snimila ekipa portala Telegraf.rs. Premijer je potom s tribina pratio oproštaj od jednog od najpopularnijih hrvatskih glazbenika.

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