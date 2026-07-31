VIDEO Planula brodica u blizini Hvara

Kako doznajemo, danas nešto prije 12 sati u blizini Hvara izbio je požar na motornoj brodici. Na fotografijama i snimci koje smo dobili vide se velika oštećenja na gornjem dijelu plovila, koji je gotovo potpuno zacrnjen.

Uz oštećenu brodicu nalazilo se i plovilo Lučke kapetanije, čiji su službenici intervenirali na mjestu događaja.

Neslužbeno doznajemo da su putnici iz brodice premješteni na drugo plovilo. Za sada nije poznato kako je došlo do požara, koliko se osoba u trenutku izbijanja vatre nalazilo na brodici ni je li netko ozlijeđen. Nisu poznati ni razmjeri nastale materijalne štete.

Upit o svim okolnostima događaja poslali smo Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, odnosno Lučkoj kapetaniji Split, kao i Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj. Odgovore ćemo objaviti čim ih zaprimimo.