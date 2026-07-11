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VIDEO Pitali smo strance na Ultri da izgovore hrvatske riječi. Neki su nas dobro nasmijali

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Ultra Europe svake godine u Split dovede posjetitelje iz više od 140 zemalja svijeta, a među njima su i brojni turisti koji se po prvi put susreću s hrvatskim jezikom.

Iskoristili smo festivalsku atmosferu i provjerili kako će se snaći s izgovorom nekih hrvatskih riječi koje ni mnogim strancima nisu nimalo jednostavne. Pred mikrofon smo stali s nekoliko dobro poznatih izraza poput grmljavina, suncokret, zrakoplov, a reakcije su bile urnebesne.

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Pogledajte u videu.

 

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