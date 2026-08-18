VIDEO Pijavica se pojavila ispred Gradine na Korčuli

Zanimljiv prizor zabilježen je danas na Korčuli, gdje se ispred Gradine pojavila pijavica. Na snimci se može vidjeti karakterističan vrtlog koji se spušta iz oblaka prema morskoj površini.

Pijavice nad morem nisu neuobičajena pojava na Jadranu, osobito u uvjetima nestabilnog vremena. Nastaju ispod razvijenih oblaka kada se formira snažan vrtložni stup zraka, a zbog podizanja kapljica i kondenzacije postaju jasno vidljive izdaleka.

Iako često traju relativno kratko, pijavice mogu biti opasne, osobito za manja plovila ako im se nađu na putu.

Današnji prizor ispred Gradine privukao je pažnju upravo zbog jasno vidljivog vrtloga nad morem, a snimka najbolje pokazuje kako je izgledala ova zanimljiva meteorološka pojava.