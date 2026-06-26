VIDEO Ovo se ne viđa često: Vatreni show u ordinaciji pjevačice Nike Komadine

Mlada pjevačka nada na domaćem estradnom nebu Nika Komadina na originalan je način pružila podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji od koje se puno očekuje na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Iako bi i sama najrađe bila na stadonima Sjeverne Amerike, utakmice Vatrenih Nika ne propušta, a koliki je nogometni fan, pokazala je videom iz stomatološke ordinacije. Jer Nika osim što gradi samostalnu pjevačku karijeru, ne zapostavlja ni onu doktorice dentalne medicine.

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Odjevena u dres Hrvatskog nogometnog saveza, Nika je okupila cijeli tim s kojim radi, a zajednički su poslali poruku Modriću, Baturini, Livakoviću i ostalim Dalićevim izabranicima – „Idemo Vatreni!“

Potom je mlada Riječanka i zapjevala svoj hit – A di si ti?

Emotivna, ali i energična kada su u pitanju glazba i sport, Nika je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji poželjela što bolji plasman, jer svi pamtimo kakvu euforiju znaju prirediti hrvatski reprezentativci i pokazati svijetu kakva smo nogometna velesila - od prve bronce u Francuskoj 1998., preko najvećeg uspjeha, srebra u Rusiji 2018., do posljednjeg odličja iz Katra 2022.

Nika vjeruje da će i na aktualnom Svjetskom prvenstvu Hrvatska oduševiti nogometni svijet, a utakmice prati u društvu ili kod kuće, unatoč kasnim terminima. Sretna je kada može navijati iz obiteljske oaze mira, kuće na otoku Pagu, gdje često boravi, stvarajući nove ideje za svoju pjevačku karijeru. Svestrana Riječanka nedavno je predstavila novu pjesmu „ Gubiš me“ kao i vizualno atraktivan spot po uzoru na akcijske filmove.

I da, Nika će ipak u Sjedinjene države. Čim privede glazbene obveze u Hrvatskoj, kao i one u ordinaciji, umjesto na godišnji odmor, mlada pjevačica putuje u New York na American Academy of Dramatic Arts gdje je primljena kako bi dodatno usavršila svoje glumačke vještine na ovoj prestižnoj glumačkoj školi.

Video pogledajte OVDJE.