VIDEO Ovo morate vidjeti: Posljednjih 90 sekundi u kojima je Hrgović postao prvak svijeta

Filip Hrgović (21-1) novi je IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji. Hrvatski boksač u dramatičnoj je borbi u londonskoj O2 Areni pobijedio Mosesa Itaumu (14-1) tehničkim nokautom u devetoj rundi i ostvario najveći uspjeh profesionalne karijere.

Hrgović je do naslova stigao velikim preokretom. Preživio je rani nokdaun i razdoblja dominacije britanskog boksača, a onda u završnici potpuno preuzeo kontrolu.

DAZN, vlasnik televizijskih prava na meč, objavio je snimku posljednjih trenutaka borbe uz poruku:

"Doživite zadnjih 90 sekundi apsolutnog rata."

Komentatori urlali dok je Hrgović završavao posao

Snimka najbolje dočarava dramatičnu atmosferu u krcatoj O2 Areni. Dok Hrgović posljednjim atomima snage udara grogiranog protivnika, čuju se huk publike i komentatori koji gotovo urlajući prate završnicu.

"Tko će biti onaj koji zadnji ostaje na nogama?! Hrvat je na pragu toga da u Londonu uđe u povijest! Ovo je jedna od najboljih boksačkih rundi koje ćemo vidjeti!", govorili su komentatori dok je Hrgović napadao.

Nakon serije snažnih udaraca desnicom Itaumin kut odlučio je prekinuti borbu i ubacio ručnik u ring.

"Gotovo je! Filip Hrgović je prvi Hrvat koji je postao prvak svijeta!", odjeknulo je u prijenosu.

Hrgović je tako nakon dramatičnih devet rundi postao novi IBF-ov prvak svijeta u teškoj kategoriji.

Relive the last 90 seconds of an absolute WAR 😤#MosesHrgovic 🤳 pic.twitter.com/YVdJChX1nV — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 29, 2026