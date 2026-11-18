Tradicionalni Torcidin mimohod sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje održan je večeras u Splitu. Sudionici su nešto prije 20 sati krenuli Vukovarskom ulicom, odajući počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima tijekom Domovinskog rata.

Posebno upečatljiv trenutak dogodio se na raskrižju Vukovarske i Ulice Brune Bušića, gdje su pripadnici Torcide prekinuli dotadašnju šutnju.

Ulicom su najprije odjeknuli povici „Vukovar! Vukovar!”, a potom i „Škabrnja! Škabrnja!”, kojima su okupljeni odali počast žrtvama dvaju mjesta koja su postala simboli stradanja i otpora tijekom Domovinskog rata.

Mimohodom kroz Split Torcida je još jednom obilježila Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtve Vukovara i Škabrnje, čuvajući uspomenu na sve koji su izgubili živote u obrani Hrvatske.

Kako je izgledao trenutak kada su povici „Vukovar!” i „Škabrnja!” odjeknuli splitskim ulicama, pogledajte u videu.