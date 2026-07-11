VIDEO Ovo je najneobičniji posjetitelj Ultre. Pogledajte show koji su izveli

Dok su se tisuće posjetitelja slijevale prema ulazu u Ultra Europe, jedan je dvojac posebno privlačio poglede. Mate Juričev iz Vodica na festival nije stigao sam, već u društvu svog kućnog ljubimca, papagaja Manga, koji je ubrzo postao jedna od atrakcija večeri.
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Mnogi prolaznici zastajali su kako bi ga fotografirali, a Mango je svojim dolaskom izazvao osmijehe i znatiželjne poglede među okupljenima.
U moru upečatljivih festivalskih kombinacija i šarenih kostima, upravo je ovaj neobični dvojac bio među najzapaženijim prizorima uoči početka druge večeri Ultra Europe.
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