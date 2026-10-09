VIDEO Ovo je najbolnija i najemotivnija izvedba Gorana Bare. I danas izaziva suze

Nakon vijesti o smrti Gorana Bare, legendarnog frontmena Majki, vrijedi se prisjetiti jednog od njegovih najzapaženijih televizijskih nastupa. U siječnju 2019. godine gostovao je u HRT-ovoj emisiji „A strana”, gdje je izveo vlastitu verziju pjesme „The Sun Ain't Gonna Shine Anymore”, hrvatskoj publici poznate kao „Sjaj u tami”. Njegova interpretacija izazvala je brojne reakcije, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama.

Goran Bare bio je poznat po energičnim rock-nastupima, no u siječnju 2019. godine pokazao je drukčiju stranu svojeg glazbenog izričaja. U emisiji „A strana”, u kojoj su izvođači dobili priliku otpjevati pjesme izvan svojeg uobičajenog repertoara, odabrao je svjetski poznati klasik „The Sun Ain't Gonna Shine Anymore”.

Riječ je o pjesmi koju je 1965. godine prvi snimio američki pjevač Frankie Valli, dok su je godinu poslije popularizirali The Walker Brothers. Hrvatska publika najbolje je poznaje po verziji „Sjaj u tami” grupe Dorian Gray, čiji je pjevač bio Massimo Savić.

Bare, međutim, nije izveo Massimovu verziju. Za svoj je nastup napisao vlastiti hrvatski tekst.

"Snimio sam pjesmu na diktafon”

Nakon nastupa Bare je za 24sata objasnio kako je došlo do njegove izvedbe i priznao da ga je iznenadila pozornost koju je izazvala.

"Svidjela mi se ta pjesma”, rekao je, objašnjavajući da je odlučio napisati vlastiti hrvatski tekst jer nije želio pjevati na engleskom jeziku.

Ideju je najprije snimio na diktafon, a kada je dobio poziv za gostovanje u emisiji, glazbenici su pripremili aranžman i zajedno su je izveli.

Bare je tada imao 53 godine, a iza sebe desetljeća nastupa s Majkama. Njegova verzija pjesme razlikovala se od poznate izvedbe Dorian Graya. Umjesto prepoznatljivog zvuka osamdesetih, naglasak je bio na Baretovu hrapavom glasu, sporijoj interpretaciji i instrumentalnoj pratnji.

Nastup izazvao brojne reakcije

Snimka se nakon emitiranja brzo proširila društvenim mrežama. HRT ju je objavio i na Facebook stranici „B strana”, gdje je u kratkom vremenu prikupila više od 120 tisuća pregleda.

Publika je posebno isticala emociju u Baretovu glasu i način na koji je interpretirao pjesmu koja nije pripadala njegovu uobičajenom repertoaru.

„Bio i ostao majstor”, bio je jedan od komentara, dok su drugi hvalili njegovu autentičnost i glazbenike koji su ga pratili.

Pozornost je izazvao i izbor pjesme. Bare je tijekom karijere uglavnom bio povezan s blues-rockom i garažnim zvukom Majki, a ovom je izvedbom pokazao koliko se njegov prepoznatljivi vokal može uklopiti i u drukčiji glazbeni aranžman.

Upravo je taj nastup postao jedan od najčešće dijeljenih isječaka iz emisije „A strana” početkom 2019. godine.

Jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatskog rocka

Goran Bare preminuo je u petak, 9. listopada 2026., u 62. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su članovi grupe Majke.

Rođen je 16. kolovoza 1965. godine u Vinkovcima, a Majke je osnovao 1984. godine. Tijekom više od četiri desetljeća karijere postao je jedan od najpoznatijih hrvatskih rock-pjevača, s pjesmama poput „Vrijeme je da se krene”, „Mene ne zanima”, „Put ka sreći”, „Budi ponosan” i „Teške boje”.

Njegova karijera obuhvaćala je brojne albume, promjene postava benda, samostalne projekte i koncertne nastupe. Album „Teške boje” iz 2011. godine donio je Majkama šest nagrada Porin.

Iako je publika Bareta ponajprije poznavala po njegovim autorskim pjesmama, izvedba „Sunce više ne izlazi” pokazala je da snažan dojam može ostaviti i interpretacijom tuđeg glazbenog klasika.

Sedam godina nakon tog televizijskog nastupa, snimka je ponovno zanimljiva kao jedan od primjera njegove sposobnosti da poznatoj pjesmi da sasvim osoban karakter.