VIDEO Ovo ima samo u Dalmaciji: Prolaznici navijali dok je usisavačem spašavala rublje

Na društvenim mrežama ponovno se dijeli video koji je nasmijao tisuće ljudi. Objavljen je na popularnom Instagram profilu Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, a prikazuje domišljat pokušaj jedne Dalmatinke da vrati komad rublja koji joj je završio na prozoru kata ispod.

Umjesto da odustane ili potraži ljestve, žena je posegnula za – usisavačem. S prozora svog stana na drugom katu nagnula je cijev usisavača pokušavajući "uloviti" rublje koje je ostalo na prozorskoj dasci susjeda ispod.

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Neobična akcija ubrzo je privukla pozornost prolaznika koji su joj, poput navijača na sportskoj utakmici, davali glasnu podršku.

"Ajde, ajde, to je to!", "Oće, oće!", čuje se na snimci dok žena iz prvih pokušaja ostaje praznih ruku.

No upornost se na kraju isplatila. Iz trećeg pokušaja uspjela je dohvatiti rublje, a u tom trenutku ulicom su odjeknuli pljesak i povici oduševljenja.

"Evo ga, uspjela je!", "Snimaj, snimaj!", uzvikivali su okupljeni, dok su se ispod objave nizali komentari kako ovakve scene najbolje opisuju dalmatinski duh i snalažljivost.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝗗𝗻𝗲𝘃𝗻𝗮 𝗱𝗼𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗷𝗲č𝗻𝗼𝗴 𝗗𝗮𝗹𝗺𝗮𝘁𝗶𝗻𝗰𝗮 (@dnevna_doza_prosj_dalmatinca)