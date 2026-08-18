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VIDEO Ovi prizori najbolje pokazuju razmjere katastrofe kod Omiša

Pojavila se nova snimka
pozar

Stranica Vatrogasci 193 objavila je novu snimku koja izbliza pokazuje razmjere požara koji je zahvatio omiško područje. Kadrovi prikazuju vatrenu stihiju tijekom njezina širenja, ali i posljedice koje je ostavila iza sebe.

Požar je izbio na području Lokve Rogoznice, a snimka pokazuje koliko se vatra približila omiškoj obilaznici. Uz cestu se vide vozila, dok se svega nekoliko metara dalje šire veliki plameni jezici koji gutaju raslinje i šumu.

Posebno potresan je drugi dio snimke, nastao nakon prolaska vatre. Krajolik koji je donedavno bio prekriven zelenilom pretvoren je u veliko zgarište. Na opožarenom području vide se spaljena zemlja i vegetacija, ali i uništeni automobili te oštećeni objekti.

Pogledajte.

 

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