VIDEO Ovako su turisti ostavili kuću za odmor: "Što god otvorim, nađem nešto novo odvratno"

Video koji se posljednjih dana širi društvenim mrežama prikazuje neugodno iskustvo vlasnice kuće za odmor, koja je pokazala u kakvom su stanju gosti ostavili smještaj nakon odlaska.

Kako navodi, njezina obitelj godinama iznajmljuje vilu turistima pa su navikli na razne situacije, no ovoga puta, kaže, dočekao ih je posebno velik nered.

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Na snimci je pokazala dio prizora koji su ih dočekali tijekom čišćenja te cijelu situaciju opisala kao "blagu katastrofu".

"Ovo je samo dio kako su nam Englezi ostavili kuću. Moji imaju vilu za iznajmljivanje i ovo je blaga katastrofa. Uvijek kad se ovo dogodi, uvijek budu Englezi. Sve je ovo u opisu posla, ja to sve razumijem, ali opet, u jednu ruku, to je bilo toliko odvratno da se ne može opisati", rekla je u videu.

Dodala je kako su tijekom pospremanja iz prostorije u prostoriju nailazili na nova neugodna iznenađenja.

"Što god otvorim, nađem nešto novo odvratno što su nam ostavili", ispričala je.

Iako ističe da je svjesna kako je čišćenje iza gostiju sastavni dio iznajmljivanja turističkog smještaja, smatra da je razina nereda ovaj put nadmašila očekivanja.

"Kažem, to se dogodi kad iznajmljuješ, to je tako, ali ne možeš vjerovati koliko je odvratno", zaključila je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Veronika Barišić (@verekraljica)