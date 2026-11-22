Dok se prisjećamo prošlogodišnjih vremenskih prilika, vrijedi se vratiti na 22. studenoga 2025. godine, kada je snažno zahlađenje donijelo snijeg nadomak Splita. Zabijelili su se Klis, Dugopolje, Dicmo i brojna mjesta u Dalmatinskoj zagori, a zimski uvjeti stvorili su poteškoće i u prometu.

Prije točno godinu dana, 22. studenoga 2025., stanovnike šireg splitskog područja dočekali su prizori kakvi se u studenome ne viđaju često. Nakon prodora hladnog zraka temperature su se naglo spustile, a kiša je u višim predjelima prešla u snijeg.

Posebno zanimljivi prizori stizali su iz Klisa, gdje je snijeg zabijelio prometnice i okolni krajolik. Snježne pahulje padale su i na području Dugopolja, Dicma, Muća te u višim dijelovima solinskog zaleđa, dok su se padine Mosora našle pod bijelim pokrivačem.

U samom Splitu temperatura se spustila na svega tri Celzijeva stupnja, dok je na području Klisa izmjereno tek nešto više od nule.

Snijeg izazvao probleme u prometu

Iako su snježni prizori mnoge razveselili, zimski uvjeti donijeli su i poteškoće vozačima. Na prometnicama u splitskom zaleđu bilo je problema zbog snijega i skliskih kolnika, a na cesti Dugopolje – Klis – rotor Bilice proglašeni su zimski uvjeti.

Posebne poteškoće stvarala su vozila bez odgovarajuće zimske opreme. Na pojedinim prometnicama dolazilo je do zastoja, a dodatne probleme uzrokovalo je i stablo koje je palo na cestu te blokiralo autobus.

Zimski prizori nadomak mora

Dok je u Splitu prevladavalo hladno vrijeme, samo nekoliko kilometara dalje krajolik je poprimio gotovo planinski izgled. Snijeg je prekrio krovove, stabla i prometnice, a fotografije zabijeljenog zaleđa brzo su se proširile društvenim mrežama.

Posebno su dojmljivi bili prizori s Mosora, gdje je u višim predjelima snježni pokrivač mjestimice premašivao deset centimetara.

Godinu dana poslije, 22. studenoga 2026., prisjećamo se tog izrazito hladnog studenog dana koji je pokazao koliko se vremenske prilike mogu razlikovati na vrlo maloj udaljenosti – od splitske obale do obližnjih planina i Dalmatinske zagore.