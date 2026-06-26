VIDEO Ovako je Luka Modrić reagirao na posebno iznenađenje za jubilej, reakcija će obići svijet!

Dan nakon pobjede protiv Paname u drugom nastupu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, hrvatska nogometna reprezentacija priredila je posebno iznenađenje kapetanu Luki Modriću. Tijekom zajedničkog ručka, organizirana je mala svečanost u čast Modrićeva velikog jubileja. Kapetan Hrvatske protiv Paname upisao je 200. nastup za Vatrene.

Kad je ručak bio pri kraju, sa stropa dvorane spušten je veliki ekran. Uslijedio je emotivan video u kojem su Modriću čestitali predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, sadašnji i bivši suigrači iz reprezentacije, bivši izbornici, članovi stručnog stožera, velika imena hrvatskog nogometa te članovi njegove obitelji, roditelji, supruga i djeca. Modrić nije ostao ravnodušan. U jednom trenutku brisao je suze iz očiju, a isto je napravio i izbornik Dalić.

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Modrić: Uistinu nevjerojatno

"Prije svega, od srca hvala svima na čestitkama i hvala što ste mi uljepšali dvjestoti nastup za reprezentaciju. Nisam znao da ćete mi ovo pripremiti pa se nisam ni pripremao za govor. Doći do 200 utakmica u najdražem dresu je nešto uistinu nevjerojatno. Nisam mogao ni sanjati da ću dosegnuti tu brojku i to na Svjetskom prvenstvu, na najvećem događaju na svijetu. To je uistinu posebno", rekao je Modrić u govoru.

"Čeka nas još jedna utakmica u skupini, idemo ostvariti taj primarni cilj plasmanom u nokaut fazu natjecanja. Imamo kvalitetu, karakter, zajedništvo, što smo pokazali u jednoj teškoj utakmici. Pokazali smo da se možemo izdignuti iznad svih nedaća i poteškoća. Još jednom hvala svima, nevjerojatno je sve ovo što sam doživio i što doživljavam u najdražem dresu. Idemo dalje zajedno", dodao je, piše Index.

U njegovu čast napravljena je i posebna torta na kojoj je dominirao broj 200. Hrvatska protiv Gane u subotu od 23 sata igra za plasman u šesnaestinu finala SP-a.

Video pogledajte OVDJE.