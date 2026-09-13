VIDEO Ovako je izgledala paklena noć na Braču: Vatrogasci objavili snimke s terena i iz zraka

Dramatične snimke s terena i iz zraka najbolje pokazuju razmjere požara koji je tijekom noći zahvatio Brač i vatrogascima priredio jednu od najtežih noći ove protupožarne sezone.

Vatrogasci koji se već danima bore s vatrenom stihijom na području Ložišća, Bobovišća, Milne i okolnih uvala snimili su tijekom noći prizore koji pokazuju koliko je situacija bila ozbiljna. Na snimkama s terena vide se plamen i gust dim u neposrednoj blizini vatrogasnih ekipa, dok kadrovi snimljeni iz zraka otkrivaju razmjere požarišta i vatrenu frontu koja se tijekom noći širila prema naseljenim i turističkim područjima.

Posebno dramatični bili su sati kada se požar proširio prema uvalama na području Milne i Osibove. Upravo zbog razvoja situacije tijekom noći provedena je i djelomična evakuacija stanovnika i gostiju.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da je oko 200 ljudi zbrinuto na sigurnim lokacijama. Dio evakuiranih smješten je u sportsku dvoranu u Supetru, a dio u pastoralni centar u Postirama.

Prema njegovim riječima, bilo je i slučajeva udisanja dima, ali zasad nema podataka o težim ozljedama.

Koliko je noć bila zahtjevna pokazuje i podatak da su vatrogasci tijekom večeri morali poduzimati dodatne mjere na području Milne. U 21.30 sati zatraženo je isključenje trafostanice Milna, što je provedeno nekoliko minuta poslije.

U 22.11 sati prema uvalama Milna i Osibova upućen je policijski brod, dok su nešto prije ponoći podignute dodatne vatrogasne snage koje su trajektom krenule prema Braču.

Na teren su tijekom prethodnih dana stizale snage iz brojnih dijelova Hrvatske. U jednom trenutku na požarištu je bilo čak 176 vatrogasaca s 53 vozila, uz zračne snage koje su uključivale kanadere i Air Tractore.

Tucaković je jutro nakon dramatične noći kazao da više nema nove otvorene vatre, ali da vatrogasci i dalje ostaju na terenu.

“Jako teška noć je bila. Nažalost, od mirne večeri sve se vrlo brzo pretvorilo u ovo što sada imamo”, rekao je.

Dio objekata pretrpio je oštećenja, a potpuni razmjeri štete trebali bi biti poznati nakon detaljnijeg obilaska terena.

U nastavku pogledajte fotogaleriju koju je snimio Eddy Meštrović.