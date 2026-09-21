VIDEO Ovako je izgledala filmska otmica nasred autoceste: Lažni policajci presreli automobil i odvukli krvavog muškarca

Petorica maskiranih muškaraca odjevenih u crno, s prslucima s oznakama policije, u subotu poslijepodne presrela su automobil na autocesti AP-7 kod Vilanove del Vallès i otela jednog putnika. Napad se dogodio pred brojnim vozačima, a snimke su se brzo proširile društvenim mrežama. Katalonska policija Mossos d'Esquadra pokrenula je istragu, a prvi tragovi upućuju na obračun povezan s trgovinom drogom, piše španjolski ElCaso.cat.

Napad na autocesti

Incident se dogodio u subotu, 19. rujna, oko 19:30. Petorica napadača lažno su se predstavili kao policajci i tako zaustavili vozilo na autocesti. Bili su maskirani i nosili su policijske prsluke, a na snimkama se vidi da su neki bili i naoružani.

🇪🇸‼️ | Graban un presunto secuestro en la AP-7 entre Montornès y Vilanova del Vallès. https://t.co/36DUFyVYgG — EDATV (@edatvoficial) September 21, 2026





Muškarca su nasilno izvukli iz automobila. Na jednoj od snimki vidi se žrtva okrvavljenog lica i polugola dok je napadači vuku po asfaltu i guraju u drugo vozilo. Nekoliko vozača koji su svjedočili događaju pozvalo je hitnu službu na broj 112. Prijavili su da im je, unatoč policijskim oznakama, postupanje napadača bilo sumnjivo i da nije izgledalo kao stvarna policijska akcija, prenosi Index.

Žrtva puštena s teškim ozljedama

Otmičari su muškarca pustili nakon nekoliko sati. Pronađen je s teškim ozljedama, ali izvan životne opasnosti. Prema informacijama portala ElCaso.cat, oteti muškarac nedavno je pušten iz zatvora. Istražitelji sada pokušavaju utvrditi što se točno događalo za vrijeme otmice i koji je bio motiv napada.

Glavna je pretpostavka da se radi o osveti povezanoj s poslovima oko droge, ali policija tu tezu još mora službeno potvrditi. Za sada nema informacija da je tražena otkupnina, pa se slučaj vodi kao protupravno oduzimanje slobode, a ne kao klasična otmica. Počinitelje se također istražuje i zbog lažnog predstavljanja.

Potraga za počiniteljima

Slučaj je preuzeo Odjel za kriminalistička istraživanja (DIC) regije Metropolitana Nord. Policija pokušava identificirati petoricu muškaraca, prati kretanje vozila korištenih u napadu te istražuje vezu između napadača i žrtve.

Uhićenih još nema, a istraga je otvorena. Analiziraju se snimke koje su snimili svjedoci, kao i zapisi s nadzornih kamera s autoceste. Ovaj napad dogodio se samo nekoliko dana nakon što je u Sabadellu pronađen muškarac s prostrjelnom ranom, koji je prethodno napadnut u Gavi. I taj je slučaj policija povezala s trgovinom drogom.