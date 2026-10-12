VIDEO Ovakav prvi ples snimljen u Dalmaciji ne viđa se svaki dan!

Prvi ples jedan je od najiščekivanijih trenutaka svakog vjenčanja, a jedna mladenka iz Dalmacije odlučila je pokazati da tradicija ne mora uvijek imati glavnu riječ. Umjesto uobičajene romantične koreografije, priredila je iznenađenje koje je izazvalo oduševljenje među uzvanicima.

Na početku je sve izgledalo poput klasičnog svadbenog prizora. Mladenci su zaplesali uz poznatu ljubavnu pjesmu, a okupljeni gosti pratili su njihov prvi zajednički ples.

No mladenka je u jednom trenutku odlučila preuzeti glavnu ulogu. Zagrlila je mladoženju, podigla ga u naručje i nastavila plesati, pokazujući da se i dobro poznati svadbeni običaji mogu okrenuti naglavačke.

Prvi ples o kojem se priča

Nesvakidašnji trenutak zabilježen je kamerom, a snimka je završila na društvenim mrežama, gdje je izazvala niz duhovitih reakcija.

Dok je u tradicionalnim svadbenim prizorima mladoženja taj koji nosi mladenku, ovaj je par odlučio zamijeniti uloge i pritom se dobro zabaviti.

Njihov potez pokazao je da za upečatljiv prvi ples nisu potrebni raskošna koreografija ni posebni efekti. Ponekad je dovoljno malo spontanosti, smisla za humor i spremnosti da se napravi nešto neočekivano.

A sudeći prema snimci, upravo je to ovom dalmatinskom paru itekako uspjelo.