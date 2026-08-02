VIDEO Ovaj prizor s plaže kod Omiša dijeli cijeli TikTok: "Samo na Balkanu"

Nesvakidašnja scena s jedne plaže u blizini Omiša ovih je dana privukla veliku pozornost korisnika TikToka. Video na kojem muškarac skače u more iz žlice građevinskog bagera u kratkom je roku prikupio više od 80 tisuća pregleda, a broj pregleda i reakcija i dalje raste.

Snimka je na TikToku objavljena uz opis "Only in Balkan", aludirajući na prizor koji je mnoge nasmijao, ali i iznenadio. Na videu se vidi kako muškarac sjedi u žlici bagera na samoj obali, nakon čega skače u more, dok je bager parkiran na šljunčanoj plaži.

Prema informacijama do kojih smo došli, video je snimljen na jednoj plaži na omiškom području.

Objava je izazvala brojne komentare. Dok jedni cijelu situaciju smatraju simpatičnom ljetnom dosjetkom i primjerom "balkanskog načina zabave", drugi upozoravaju da korištenje građevinske mehanizacije na ovakav način može biti opasno te da ovakve prizore ne bi trebalo oponašati.