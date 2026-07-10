VIDEO Ovaj prizor iz Splita ganuo je turiste: "Ovo je najslađa stvar koju sam ikad vidio"

Skupina australskih turista tijekom boravka u Splitu zabilježila je prizor koji ih je posebno oduševio. Video umirovljenika koji uz more zajedno pjevaju i sviraju podijelili su na društvenim mrežama, uz opis: "Ovo je najslađa stvar koju sam ikad vidio."

Snimka je ubrzo privukla velik broj pregleda i komentara, a mnogi su istaknuli kako upravo ovakvi trenuci najbolje dočaravaju duh Dalmacije.

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"Tuđi čovik nikad neće znati", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "To je sasvim normalna pojava u Dalmaciji i na otocima."

Neki su se prisjetili i vremena kada su ovakva spontana glazbena druženja bila još češća.

"Prije 25 godina tako je bilo gotovo svake večeri. Okupljale su se stotine ljudi", stoji u jednom od komentara.

U raspravi se spomenuo i mladi glazbenik Jakov Jozinović, koji je prošlog ljeta privukao veliku pozornost javnosti upravo nakon što je zapjevao s istom družinom. Nakon što je stekao popularnost, pozvao ih je da mu se pridruže na jednom od njegovih koncerata, što je dodatno oduševilo publiku.