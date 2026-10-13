VIDEO Ovaj dvojac na Pagu postavlja pravoslavne križeve. Poznato zašto to rade i što se krije iza svega

Na otoku Pagu, iznad uvale Malin, obnovljen je drveni pravoslavni križ koji je, prema navodima osoba uključenih u njegovo postavljanje, podignut u znak sjećanja na srpske žrtve Drugoga svjetskog rata.

Radove su obavila dvojica muškaraca, jedan iz Beograda, a drugi iz Banje Luke, koji su cijeli pothvat predstavili u videozapisu objavljenom na društvenim mrežama.

Kako su pojasnili, križ je tijekom vremena pretrpio oštećenja zbog izloženosti morskoj soli i snažnom vjetru, zbog čega je bila potrebna njegova obnova.

Objavili snimku s Paga

U videu snimljenom na lokaciji jedan od muškaraca objašnjava razloge njihova dolaska i govori o značenju križa.

„Pomaže Bog, braćo i sestre! Evo Momčila iz Beograda i mene iz Banje Luke. Nalazimo se na Pagu, iznad uvale Malin, gdje smo postavili časni krst kako bismo se pomolili našim svetim novomučenicima“, govori u snimci.

Prema njihovim riječima, riječ je o aktivnostima kojima žele očuvati sjećanje na stradale tijekom Drugoga svjetskog rata, ali i nastaviti obilježavati lokacije koje povezuju s ratnim stradanjima.

Traže donacije za nove križeve i istraživanja

Osim što su prikazali obnovu križa, dvojica muškaraca iskoristila su objavu kako bi pozvala građane da financijski podrže rad Udruženja građana „Jadovno 1941.“ iz Banje Luke.

Navode da bi prikupljeni novac bio namijenjen održavanju već postavljenih obilježja, nastavku terenskih istraživanja i postavljanju dodatnih križeva na mjestima za koja smatraju da su povezana sa stradanjima iz Drugoga svjetskog rata.

„Da radimo dalje, da tražimo druge jame, postavljamo nove križeve te sve objavljujemo na našoj stranici i društvenim mrežama. Nas dvojica i još nekolicina nas sve to radimo volonterski i sami pokrivamo troškove“, poručili su u videu.

Ističu kako se aktivnosti uglavnom oslanjaju na dobrovoljni rad i osobna financijska sredstva sudionika.

Prema informacijama koje su sami iznijeli, na tom je području dosad postavljeno ukupno deset križeva.

Njihov je cilj, kako navode, osigurati sredstva za održavanje postojećih obilježja, ali i nastaviti potragu za drugim lokacijama koje smatraju mjestima stradanja.

Objavljenom videosnimkom tako su dokumentirali obnovu križa iznad uvale Malin te javnosti predstavili svoje daljnje planove.

Podaci o broju postavljenih križeva i lokacijama koje namjeravaju dodatno obilježiti temelje se na njihovim navodima.