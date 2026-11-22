Snažno nevrijeme koje je u nedjelju navečer protutnjalo Splitom ponovno je razotkrilo jedan od dobro poznatih prometnih problema u gradu. Na križanju Ulice Domovinskog rata i Dubrovačke ulice ponovno se stvorio golemi bazen vode, zbog kojeg se automobili jedva probijaju, a promet se odvija izrazito otežano.

Riječ je o jednoj od prometnijih splitskih lokacija na kojoj se isti prizor ponavlja iz kiše u kišu. Voda se zadržava na kolniku, vozila usporavaju, a vozači pokušavaju pronaći način da prođu poplavljenim dijelom prometnice. Iako je najintenzivniji dio večerašnjeg nevremena kroz Split prošao relativno brzo, posljedice su ponovno ostale na gradskim cestama.

Prije samo devet dana pisali smo o potpuno istom problemu!

Posebno zabrinjava činjenica da ovo nije nikakva novost. Dalmacija Danas tijekom proteklih godina u više je navrata upozoravala na probleme s nakupljanjem oborinske vode na splitskim prometnicama, a upravo smo o ovom križanju pisali 13. studenoga ove godine, dakle prije samo devet dana.

U tom smo tekstu upozorili da je desni prometni trak na križanju Ulice Domovinskog rata i Dubrovačke bio gotovo neupotrebljiv, i to nakon kiše koja nije donijela osobito velike količine oborina. Tog je dana na splitskom području palo između 7 i 17 litara kiše po četvornom metru, ovisno o lokaciji.

Devet dana poslije situacija se ponavlja. Ponovno voda, ponovno otežan promet i ponovno isto pitanje: koliko se još puta ovo mora dogoditi da bi se problem trajno riješio?

Nevrijeme kratko trajalo, ali je izazvalo velike probleme

Podsjetimo, kako smo večeras izvijestili, snažan olujni sustav zahvatio je Split i okolicu, a čitatelji su nam poslali brojne fotografije poplavljenih prometnica.

Na pojedinim splitskim meteorološkim postajama zabilježeno je više od 13 litara kiše po četvornom metru, dok su lokalno u široj okolici izmjerene i veće količine.

Nevrijeme je pogodilo i Zadvarje, nakon čega se sustav nastavio premještati prema Makarskom primorju i Imotskoj krajini.