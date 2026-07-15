VIDEO Olujni vjetar pogodio sjevernu Dalmaciju: Pogledajte ove snimke

Dok su oborine tijekom večeri zahvatile južni dio Istre, snažno nevrijeme donijelo je jake do olujne udare vjetra na širem području Jadrana.

Najveći udar zasad je izmjeren na meteorološkoj postaji na Lošinju, gdje je vjetar dosegnuo brzinu od 32 metra u sekundi, odnosno oko 115 kilometara na sat, što je blizu granice orkanskih udara.

Na krajnjem jugu Istre zabilježen je udar vjetra brzine 106 kilometara na sat. Puhao je iz smjera zapada i sjeverozapada.

Naglo jačanje vjetra u Sukošanu

Nakon 22 sata olujni udari vjetra zahvatili su i šire zadarsko područje. U Sukošanu je zabilježeno naglo podizanje vjetra, a koliko se brzo vrijeme promijenilo može se vidjeti i na snimci s terena.

Olujni vjetar tako je tijekom večeri zahvatio dijelove sjeverne Dalmacije, dok se nestabilno vrijeme nastavilo širiti duž obale.