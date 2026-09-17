VIDEO Ogromna pijavica snimljena kod Rovinja: Spustila se iz tamnih oblaka sve do površine mora

Impresivan, ali i pomalo zastrašujući prizor zabilježen je u četvrtak ujutro na moru ispred Rovinja, gdje se pojavila velika pijavica.

Snimku je na Facebooku objavio IstraMet, a na njoj se jasno vidi snažan vrtlog koji se iz tamne baze oblaka proteže sve do morske površine. Pojava je zabilježena upravo uoči najavljenog pogoršanja vremena na sjevernom Jadranu.

Pijavice nad morem nisu neuobičajena pojava na Jadranu, a češće se javljaju u razdobljima izražene atmosferske nestabilnosti. Pogoduju im i uvjeti tijekom ljeta i početkom jeseni, kada je temperatura mora još uvijek visoka.

Narančasto upozorenje zbog nevremena

Istodobno je za riječku regiju izdano narančasto upozorenje Meteoalarma zbog mogućnosti izraženijih grmljavinskih nevremena. Upozorenje je na snazi od 8 sati do kraja dana.

Očekuju se lokalno snažniji pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje je moguće i jače nevrijeme. Vjerojatnost grmljavine procijenjena je na više od 70 posto.

Uz obilnu kišu mogući su olujni udari vjetra, tuča i lokalne bujične poplave, zbog čega se upozorava i na moguće probleme u prometu, štetu na imovini i drveću te opasnosti za aktivnosti na otvorenom.

– Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja – poručuju iz Meteoalarma.