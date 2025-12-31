VIDEO Očito im se žuri: Na hotelu Marjan sve praši od radova i na Staru godinu, 2026. bi trebao otvoriti vrata!

Naslov: Marjan raste i na Staru godinu: radnici prkose buri i hladnoći na novom splitskom hotelu

Podnaslov: Unatoč temperaturi oko nule i jakoj buri, na Zapadnoj obali nastavljeni radovi na budućem hotelu Marjan, vrijednom 100 milijuna eura

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dok se većina građana priprema za najluđu noć u godini, na Zapadnoj obali Splita — radno. Novi kat budućeg hotela Marjan niče iz dana u dan, a radnici i na Staru godinu nastavljaju radove, prkoseći buri i zimskoj hladnoći koja se jutros spustila i do 0 °C.

Kako je raditi 25 metara iznad mora, uz nalete hladnog vjetra — najbolje znaju oni koji tamo stoje. A stoje — i rade punom parom.

Kat po kat — mijenja se vizura Zapadne obale

Ogromno gradilište postalo je jedna od najdinamičnijih točaka u gradu. Projekt rekonstrukcije hotela Marjan, koji se gradi na mjestu istoimenog legendarnog hotela, vrijedan je 100 milijuna eura, a izvodi se prema projektu arhitektonskog studija 3LHD.

Podizanje konstrukcije ide planiranom dinamikom, a novi toranj već se jasno nazire u vizuri Zapadne obale. Hotel bi trebao imati 285 smještajnih jedinica, bazen na krovu i sve sadržaje jednog prvokategornika, s planiranim otvaranjem do kraja 2026. godine.

Od betonske „avetinje“ do luksuznog hotela

Podsjetimo, stari hotel Marjan — nekad prvi hotel prve klase u Splitu — početkom 2023. godine krenuo je nestajati. Mjesecima je na mjestu starog zdanja ostao samo ogoljeni kostur, koji je godinama bio simbol propasti jedne investicije.

Danas, slika je potpuno drugačija. Građevina ponovno raste, no ovaj put u modernoj, redizajniranoj verziji. Projekt se oslanja na izvorni koncept arhitekta Lovre Perkovića, ali uz suvremene zahvate: otvorene atrije, pješačke prolaze, aktivno prizemlje i pogled prema moru.

Radove izvodi domaći građevinski div Kamgrad.

Novi Marjan — investicija koja mijenja lice grada

Deset godina nakon kupnje, tvrtka vlasnik hotela završila je u stečaju, da bi projekt potom preuzela Adris grupa, koja sada stoji iza goleme rekonstrukcije.

Investicija je — kažu poznavatelji — dugoročno itekako isplativa. Lokacija je top pozicija uz more, ali dovoljno izmaknuta gradskoj vrevi.

Interijer će biti uređen prema konceptu Lissoni Architetture iz Milana, pa se očekuje da će novi Marjan postati jedan od najprestižnijih hotela na Jadranu.

A dok Split polako ulazi u Novu godinu, na Zapadnoj obali radnici i dalje nastavljaju slagati konstrukciju — kat po kat.

Bez obzira na hladnoću.

I bez pauze — čak ni na Staru godinu.

Jer 2026. — samo što nije.