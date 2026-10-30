VIDEO Objavljena nova snimka stravičnog pada helikoptera kod Brčkog: Poginule četiri osobe, 11 ih je ozlijeđeno

Četiri osobe izgubile su život, a 11 ih je ozlijeđeno u padu vojnog helikoptera koji se jučer dogodio u mjestu Gorice, nedaleko od Brčkog u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o helikopteru CH-47 Chinook koji je pripadao talijanskom kontingentu međunarodnih snaga EUFOR-a. U trenutku nesreće u letjelici se nalazilo ukupno 15 osoba.
U međuvremenu se pojavila nova snimka dramatičnih trenutaka koji su prethodili padu.
Helikopter se nekoliko puta okrenuo prije udara o tlo
Na objavljenoj snimci vidi se helikopter koji leti na maloj visini, nakon čega se nekoliko puta okreće u zraku i potom pada na tlo.
Nesreća se dogodila tijekom redovite trenažne aktivnosti, a letjelica je završila na nenaseljenom području u blizini stambenih objekata.
Unatoč blizini kuća, nitko od civila nije ozlijeđen. Prema dostupnim informacijama, nije zabilježena ni šteta na civilnim objektima, imovini ili vozilima.
#Gorice BiH EUFOR Helicopter crashed https://t.co/zt4iB5owj7
— Archangel (@MikiKey1000) October 29, 2026
Poznata imena četvero poginulih
Tri osobe preminule su na mjestu nesreće, dok je četvrta podlegla ozljedama nakon što je prevezena u bolnicu.
Među poginulima su pripadnici talijanskih oružanih snaga Simone Ruggia i Claudio Marchesi.
Život su izgubili i Franco Adriano Zecchillo te Laura Procacci, pripadnici Dobrovoljačkog vojnog korpusa Talijanskog Crvenog križa.
Preostalih 11 osoba koje su se nalazile u helikopteru zadobilo je ozljede.
Prema priopćenju EUFOR-a, svi ozlijeđeni nalaze se u stabilnom stanju. Devetero ih je hospitalizirano u Brčkom, dok je dvoje prevezeno na liječenje u Tuzlu.
Vatrogasci cijelu noć dežurali zbog opasnosti od požara
Nakon pada helikoptera na mjesto nesreće upućene su nadležne službe, a vatrogasci su ondje ostali i tijekom noći.
Razlog dodatnog opreza bilo je istjecanje kerozina iz oštećene letjelice, što je predstavljalo potencijalnu opasnost od izbijanja požara.
Područje pada osigurano je kako bi se omogućilo provođenje istrage i uklanjanje opasnosti.
Talijanski ministar obrane posjetit će ozlijeđene
EUFOR je pokrenuo istragu kojom bi se trebale utvrditi sve okolnosti nesreće i razlozi zbog kojih je helikopter izgubio kontrolu.
Zasad nije službeno objavljeno što je uzrokovalo pad.
Talijanski ministar obrane Guido Crosetto najavio je da će danas, zajedno s načelnikom Glavnog stožera talijanskih oružanih snaga i vojnim liječnicima, posjetiti ozlijeđene.
Istraga bi trebala rasvijetliti što se dogodilo tijekom trenažnog leta koji je završio tragedijom i gubitkom četiriju života.