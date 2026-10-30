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VIDEO Objavljena nova snimka stravičnog pada helikoptera kod Brčkog: Poginule četiri osobe, 11 ih je ozlijeđeno

Helikopter talijanskog kontingenta EUFOR-a srušio se tijekom redovite vojne vježbe
eurofor

Četiri osobe izgubile su život, a 11 ih je ozlijeđeno u padu vojnog helikoptera koji se jučer dogodio u mjestu Gorice, nedaleko od Brčkog u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o helikopteru CH-47 Chinook koji je pripadao talijanskom kontingentu međunarodnih snaga EUFOR-a. U trenutku nesreće u letjelici se nalazilo ukupno 15 osoba.

U međuvremenu se pojavila nova snimka dramatičnih trenutaka koji su prethodili padu.

Helikopter se nekoliko puta okrenuo prije udara o tlo

Na objavljenoj snimci vidi se helikopter koji leti na maloj visini, nakon čega se nekoliko puta okreće u zraku i potom pada na tlo.

Nesreća se dogodila tijekom redovite trenažne aktivnosti, a letjelica je završila na nenaseljenom području u blizini stambenih objekata.

Unatoč blizini kuća, nitko od civila nije ozlijeđen. Prema dostupnim informacijama, nije zabilježena ni šteta na civilnim objektima, imovini ili vozilima.

 

Poznata imena četvero poginulih

Tri osobe preminule su na mjestu nesreće, dok je četvrta podlegla ozljedama nakon što je prevezena u bolnicu.

Među poginulima su pripadnici talijanskih oružanih snaga Simone Ruggia i Claudio Marchesi.

Život su izgubili i Franco Adriano Zecchillo te Laura Procacci, pripadnici Dobrovoljačkog vojnog korpusa Talijanskog Crvenog križa.

Preostalih 11 osoba koje su se nalazile u helikopteru zadobilo je ozljede.

Prema priopćenju EUFOR-a, svi ozlijeđeni nalaze se u stabilnom stanju. Devetero ih je hospitalizirano u Brčkom, dok je dvoje prevezeno na liječenje u Tuzlu.

 

Vatrogasci cijelu noć dežurali zbog opasnosti od požara

Nakon pada helikoptera na mjesto nesreće upućene su nadležne službe, a vatrogasci su ondje ostali i tijekom noći.

Razlog dodatnog opreza bilo je istjecanje kerozina iz oštećene letjelice, što je predstavljalo potencijalnu opasnost od izbijanja požara.

Područje pada osigurano je kako bi se omogućilo provođenje istrage i uklanjanje opasnosti.

Talijanski ministar obrane posjetit će ozlijeđene

EUFOR je pokrenuo istragu kojom bi se trebale utvrditi sve okolnosti nesreće i razlozi zbog kojih je helikopter izgubio kontrolu.

Zasad nije službeno objavljeno što je uzrokovalo pad.

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto najavio je da će danas, zajedno s načelnikom Glavnog stožera talijanskih oružanih snaga i vojnim liječnicima, posjetiti ozlijeđene.

Istraga bi trebala rasvijetliti što se dogodilo tijekom trenažnog leta koji je završio tragedijom i gubitkom četiriju života.

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