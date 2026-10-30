VIDEO Objavljena nova snimka stravičnog pada helikoptera kod Brčkog: Poginule četiri osobe, 11 ih je ozlijeđeno

Četiri osobe izgubile su život, a 11 ih je ozlijeđeno u padu vojnog helikoptera koji se jučer dogodio u mjestu Gorice, nedaleko od Brčkog u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o helikopteru CH-47 Chinook koji je pripadao talijanskom kontingentu međunarodnih snaga EUFOR-a. U trenutku nesreće u letjelici se nalazilo ukupno 15 osoba.

U međuvremenu se pojavila nova snimka dramatičnih trenutaka koji su prethodili padu.

Helikopter se nekoliko puta okrenuo prije udara o tlo

Na objavljenoj snimci vidi se helikopter koji leti na maloj visini, nakon čega se nekoliko puta okreće u zraku i potom pada na tlo.

Nesreća se dogodila tijekom redovite trenažne aktivnosti, a letjelica je završila na nenaseljenom području u blizini stambenih objekata.

Unatoč blizini kuća, nitko od civila nije ozlijeđen. Prema dostupnim informacijama, nije zabilježena ni šteta na civilnim objektima, imovini ili vozilima.

#Gorice BiH EUFOR Helicopter crashed https://t.co/zt4iB5owj7 — Archangel (@MikiKey1000) October 29, 2026

Poznata imena četvero poginulih

Tri osobe preminule su na mjestu nesreće, dok je četvrta podlegla ozljedama nakon što je prevezena u bolnicu.

Među poginulima su pripadnici talijanskih oružanih snaga Simone Ruggia i Claudio Marchesi.

Život su izgubili i Franco Adriano Zecchillo te Laura Procacci, pripadnici Dobrovoljačkog vojnog korpusa Talijanskog Crvenog križa.

Preostalih 11 osoba koje su se nalazile u helikopteru zadobilo je ozljede.

Prema priopćenju EUFOR-a, svi ozlijeđeni nalaze se u stabilnom stanju. Devetero ih je hospitalizirano u Brčkom, dok je dvoje prevezeno na liječenje u Tuzlu.

Vatrogasci cijelu noć dežurali zbog opasnosti od požara

Nakon pada helikoptera na mjesto nesreće upućene su nadležne službe, a vatrogasci su ondje ostali i tijekom noći.

Razlog dodatnog opreza bilo je istjecanje kerozina iz oštećene letjelice, što je predstavljalo potencijalnu opasnost od izbijanja požara.

Područje pada osigurano je kako bi se omogućilo provođenje istrage i uklanjanje opasnosti.

Talijanski ministar obrane posjetit će ozlijeđene

EUFOR je pokrenuo istragu kojom bi se trebale utvrditi sve okolnosti nesreće i razlozi zbog kojih je helikopter izgubio kontrolu.

Zasad nije službeno objavljeno što je uzrokovalo pad.

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto najavio je da će danas, zajedno s načelnikom Glavnog stožera talijanskih oružanih snaga i vojnim liječnicima, posjetiti ozlijeđene.

Istraga bi trebala rasvijetliti što se dogodilo tijekom trenažnog leta koji je završio tragedijom i gubitkom četiriju života.