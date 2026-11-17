Uoči državnog blagdana 18. studenoga, učenici, roditelji i djelatnici Osnovne škole Marka Marulića iz Sinja dostojanstveno su obilježili Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Kao i svake godine, u znak sjećanja na sve žrtve zapalili su svijeće te održali prigodnu priredbu. Zapaljenim lampionima ispisali su ime Vukovara i ime svoje škole, šaljući poruku zajedništva, zahvalnosti i trajnog sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

Tijekom priredbe čitani su tekstovi posvećeni Vukovaru i Škabrnji te njihovim žrtvama koje su svoje živote položile za Hrvatsku. Pod vodstvom nastavnice Barbare Librenjak, učenice Hana Lovrić i Mila Poljak pročitale su „Priču o gradu” Siniše Glavaševića, podsjetivši sve prisutne na važnost sjećanja, zajedništva i ljubavi prema domovini.

Obilježavanju su nazočili i brojni roditelji te djeca predškolske dobi, koji su svojim dolaskom pridonijeli dostojanstvenom obilježavanju ovoga važnog dana.

Ovim obilježavanjem još jednom iskazana je zahvalnost i poštovanje svim hrvatskim braniteljima i nevinim žrtvama Domovinskog rata. Posebno je važno da se sjećanje na njihovu žrtvu prenosi na mlađe naraštaje kako bi razumjeli vrijednost mira, slobode i zajedništva.