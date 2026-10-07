VIDEO Novi veliki požar kod Metkovića: Vatra se širi prema naseljima, vatrogasci brane kuće

Na području Metkovića ponovno bukti veliki požar, već treći u posljednjih nekoliko dana. Vatra je zahvatila teško pristupačan močvarni teren, a požarište se širi preko brda u smjeru okolnih naselja.

Situaciju na terenu dodatno komplicira jak vjetar koji raspiruje vatru i otežava posao vatrogascima. Snage na terenu trenutačno su usmjerene prvenstveno na zaštitu kuća i drugih objekata kojima bi se požar mogao približiti.

Prema dostupnim informacijama, požar se aktivno širi prema Ograđu i Dragoviji, dok je vatra zahvatila područje u smjeru Vida i Dragovije.

Zbog močvarnog i teško prohodnog terena vatrogasci ne mogu jednostavno pristupiti svim dijelovima požarišta. U kombinaciji sa snažnim vjetrom to dodatno otežava pokušaje zaustavljanja vatrene fronte.

Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama, kao ni potvrde da je vatra zahvatila stambene ili druge objekte.

Treći veliki požar od početka listopada

Metković i okolica posljednjih se dana suočavaju s nizom požara. Ovo je već treći veći požar na tom području od početka listopada.

Prvi je buknuo 3. listopada kod Kule Norinske, gdje su na nepristupačnom terenu gorjeli borova šuma i visoko raslinje. U gašenju su sudjelovali deseci vatrogasaca iz više postrojbi, uz pomoć dva kanadera.

Požar se tada približio Podrujnici i Momićima, no vatrogasci su uspjeli zaštititi kuće. Vatrena stihija lokalizirana je dan kasnije, 4. listopada.

Vatrena fronta kod Vida stigla nadomak kuća

Istog dana novi požar izbio je na području Vida. Vatra je ponovno zahvatila teško prohodan močvarni teren na kojem su gorjeli trava te nisko i visoko raslinje.

Zbog jakog vjetra požar se brzo širio prema naseljenom području, a u obranu kuća uključene su značajne vatrogasne snage.

Na terenu je tada bilo 30 vatrogasaca s 12 vozila, dok su iz zraka djelovala četiri kanadera. Kuće su uspješno obranjene, a požar je oko ponoći stavljen pod nadzor.

Zapovjednik JVP-a Metković Jure Pilj tada je upozorio na brzinu kojom se požar širio. Vatrena fronta, široka između 300 i 500 metara, u vrlo kratkom vremenu stigla je do kuća.

Nakon što je požar lokaliziran, vatrogasci su nastavili dežurati i sanirati požarište kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre.