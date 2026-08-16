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VIDEO Novi veliki požar buknuo u Dalmaciji: Kod Zadra su dignute zračne snage!

Opet veći požar na dalmatinskom području
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Novi veći požar izbio je u nedjelju poslijepodne na području Zadarske županije. Vatra je planula na predjelu Slivnica-Jovići, a gust dim vidljiv je iz šire okolice.

Kako doznajemo od zadarskih vatrogasaca, na terenu su angažirane vatrogasne snage koje pokušavaju staviti požar pod nadzor. Zbog situacije na požarištu u pomoć su pozvane i zračne snage.

Prema informacijama Ministarstva obrane, u gašenju sudjeluju jedan Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802, koji iz zraka pomažu vatrogascima na zemlji.

Snimke požara ubrzo su se proširile društvenim mrežama, a na njima se mogu vidjeti veliki stupovi dima koji se uzdižu iznad zahvaćenog područja. Vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom, a više informacija o razmjerima požara i opožarenoj površini očekuje se naknadno.

Uskoro opširnije...

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