VIDEO Novi požar buknuo u Dalmaciji: Na terenu brojni vatrogasci, u akciji i dva kanadera

Požar otvorenog prostora izbio je danas u poslijepodnevnim satima u mjestu Bulić kod Benkovca, na području Zadarske županije.

Na terenu se nalazi veći broj vatrogasaca sa zadarskog područja koji ulažu napore kako bi požar stavili pod nadzor i spriječili njegovo daljnje širenje.

U gašenje su uključene i zračne snage, a vatrogascima na zemlji pomažu dva kanadera.

Prema zasad dostupnim informacijama, vatra je planula na otvorenom području. Više informacija o razmjerima požara i zahvaćenoj površini očekuje se naknadno.