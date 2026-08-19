VIDEO Novi požar buknuo u Dalmaciji: Na terenu brojni vatrogasci, u akciji i dva kanadera

Požar otvorenog prostora izbio je danas u poslijepodnevnim satima u mjestu Bulić kod Benkovca, na području Zadarske županije.
Na terenu se nalazi veći broj vatrogasaca sa zadarskog područja koji ulažu napore kako bi požar stavili pod nadzor i spriječili njegovo daljnje širenje.
U gašenje su uključene i zračne snage, a vatrogascima na zemlji pomažu dva kanadera.
Prema zasad dostupnim informacijama, vatra je planula na otvorenom području. Više informacija o razmjerima požara i zahvaćenoj površini očekuje se naknadno.
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