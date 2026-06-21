VIDEO Novi incident na moru kod Hvara: "Na kraju je trajekt morao zaobilaziti"

Nova zabrinjavajuća snimka iz Facebook grupe Otok Hvar ponovno je otvorila pitanje sigurnosti plovidbe na Jadranu, posebno u jeku turističke sezone kada je promet na moru sve intenzivniji.

Prema riječima autora objave, incident se dogodio jučer u Sućurju, kada je trajekt Sveti Duje, koji plovi na liniji Sućuraj – Drvenik, neposredno nakon isplovljavanja iz luke naišao na neopreznog gliseraša.

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– Jučer u Sućurju trajekt Sveti Duje, koji plovi na relaciji Sućuraj – Drvenik, kad je isplovio s vanjskog veza u Sućurju, taman oko punte naletio je na ovog luđaka. Trubio je i trubio, na kraju ga je morao zaobilaziti. Kakvih sve budala ima, ovo je postalo strašno – napisao je autor objave.

Dodao je kako to nije bio izoliran slučaj te da je i dan ranije svjedočio vrlo sličnoj situaciji.

– Dan prije sam se vraćao s istim trajektom sa škoja i skoro na istom mistu dva glisera su punim gasom sjekla putanju trajekta. Jeza me uhvatila, to je bilo jako blizu – naveo je.

Snimka je izazvala brojne reakcije članova grupe, od kojih su mnogi upozorili na sve češće neodgovorno ponašanje pojedinih sudionika u pomorskom prometu. Posebno zabrinjava činjenica da se incident dogodio u neposrednoj blizini trajektne luke, gdje se očekuje povećan oprez svih sudionika.

S dolaskom vrhunca turističke sezone, more je iz dana u dan sve prometnije, a ovakve situacije još jednom podsjećaju koliko nepažnja i nekoliko sekundi neodgovornosti mogu dovesti do ozbiljnih posljedica.