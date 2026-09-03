VIDEO Novi incident na aerodromu. Evakuiran terminal

Njemačka savezna policija, nadležna za sigurnost u prometu, u četvrtak navečer evakuirala je Terminal 1 zračne luke Berlin Brandenburg (BER).

Prema prvim informacijama, razlog je bila sigurnosna uzbuna zbog sumnje na opasnu tvar u prtljazi. Glasnogovornik policije rekao je da je žena na jednom od servisnih punktova obavijestila sigurnosno osoblje da se u njezinoj prtljazi nalazi opasna tvar.

"Nije se mogla isključiti mogućnost da neidentificirana tvar predstavlja prijetnju", rekao je glasnogovornik.

Potom je izdano upozorenje zbog moguće opasne tvari, a na aerodromu su se mogle vidjeti specijalizirane ekipe u zaštitnim odijelima kako prevoze veliku metalnu bačvu na kolicima.

Sama zračna luka nešto kasnije u četvrtak također je potvrdila incident.

"Zbog sumnje na opasnu tvar savezna policija oko 17:45 sati izdala je upozorenje zbog opasnog predmeta", rekao je glasnogovornik zračne luke, nakon čega je javni dio Terminala 1 evakuiran.

Dodao je da su zrakoplovi koji su već bili spremni za polijetanje mogli normalno poletjeti, kao i da su zrakoplovi u dolasku mogli nastaviti slijetati.

Obrada putnika u mjeri u kojoj je to moguće premještena je na Terminal 2, rekao je. "Još nije moguće predvidjeti u kojoj bi mjeri to moglo dovesti do kašnjenja ili otkazivanja letova".

Mnogi, ali ne svi letovi koji su s Terminala 1 trebali krenuti oko 19 sati po lokalnom vremenu na internetskim stranicama zračne luke bili su označeni kao barem blago odgođeni. Glasnogovornik zračne luke rekao je za DW da je najmanje 30 letova kasnilo, ali da pokušavaju izbjeći otkazivanja preusmjeravanjem polazaka na Terminal 2.

Operacija je nakratko utjecala i na željeznički promet. Lokalna željeznička služba S-Bahn potvrdila je poremećaje na dvije linije koje povezuju zračnu luku, dok su aplikacije Deutsche Bahna također pokazivale brojne poremećaje u regionalnom željezničkom prometu.

BER, odnosno zračna luka "Willy Brandt" u Schönefeldu, najprometnija je zračna luka u Berlinu i treća najprometnija u Njemačkoj otkako je otvorena 2020. godine. Ujedno služi kao glavna zračna luka za brojne letove njemačke savezne vlade. Kroz nju godišnje prođe oko 26 milijuna putnika.

Posljednji usporedivi sigurnosni incident u zračnoj luci dogodio se u ožujku ove godine, kada su letovi bili poremećeni zbog potencijalno sumnjivog objekta u zraku, a ne zbog sumnjivog predmeta unutar terminala, prenosi Dnevnik.hr.

🔴 Terminal 1 vom BER wurde geräumt. Alle Passagiere mussten das Gebäude verlassen, viel Polizei und Feuerwehr vor Ort. Grund noch unklar, offenbar aber vorsorgliche Maßnahme und keine akute Gefahr. @BILD pic.twitter.com/4NAI0vgkpJ — Moritz J. Müller (@moritzjmllr) September 3, 2026