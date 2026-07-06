VIDEO Norvežani nakon senzacije protiv Brazila priredili spektakl na splitskoj Rivi: Vikinško slavlje oduševilo prolaznike

Veliko slavlje norveških navijača obilježilo je nedjeljnu večer na Zapadnoj obali u Splitu nakon što je njihova reprezentacija senzacionalno svladala Brazil rezultatom 2:1 i izborila plasman među najbolje momčadi Svjetskog prvenstva.

Oko pedeset navijača iz Norveške spontano se okupilo odmah nakon završetka utakmice te pjesmom, skandiranjem i navijanjem proslavilo jednu od najvećih pobjeda svoje reprezentacije u posljednjih nekoliko godina. Njihovo slavlje privuklo je brojne prolaznike i turiste, koji su zastajali kako bi mobitelima zabilježili nesvakidašnju atmosferu.

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Posebnu pažnju izazvala je navijačka koreografija poznata kao "vikinško veslanje". Sjedeći u nekoliko redova na tlu, Norvežani su sinkroniziranim pokretima oponašali veslanje vikinškog broda, uz glasno skandiranje koje je odjekivalo cijelom šetnicom.

U slavlju su im se ubrzo pridružili i brojni znatiželjnici pljeskom i ovacijama, pa se Zapadna obala na nekoliko minuta pretvorila u pravu navijačku pozornicu.