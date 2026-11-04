VIDEO Noćas prometna nesreća u Splitu! Vozač izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u stup javne rasvjete

U splitskoj Ulici Domovinskog rata noćas se dogodila prometna nesreća u kojoj je nastala materijalna šteta, no srećom nije bilo ozlijeđenih osoba.

Kako su nam potvrdili iz splitske policije, nesreća se dogodila oko 2 sata ujutro, kada je vozač osobnog automobila, rođen 1989. godine, izgubio nadzor nad vozilom.

Automobil je pritom izletio izvan ruba kolnika i udario u stup javne rasvjete. Unatoč udarcu, u prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, a nastala je materijalna šteta.

Policijski službenici izašli su na mjesto događaja te obavili očevid kako bi utvrdili okolnosti nesreće.