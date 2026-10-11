VIDEO NK Dugopolje žestoko prozvalo suca nakon poraza: "Preporučamo ga UEFA-i i FIFA-i, mlad je i talentiran"

Nogometni klub Dugopolje oglasio se na društvenim mrežama nakon današnje utakmice protiv Croatije Zmijavaca, u kojoj je na domaćem terenu poražen rezultatom 0:1. U središtu njihove objave našao se sudac Ante Čulina, čijim su suđenjem, sudeći prema ironičnom komentaru, itekako nezadovoljni.

Dugopoljci su objavili snimku jedne od spornih situacija s utakmice, a posebno su istaknuli žuti karton koji je zbog prigovora dobio Festim Shatri. "Vrhunsku razinu suđenja gledali smo danas na Hrvatskim vitezovima. Rezultat ove akcije je žuti Shatriju zbog prigovora. Preporučamo suca Antu Čulinu UEFA-i i FIFA-i, mlad je i talentiran", poručili su iz NK Dugopolja.

Dugopolje doživjelo prvi domaći poraz

Podsjetimo, Dugopolje je danas na stadionu Hrvatskih vitezova doživjelo prvi domaći poraz ove sezone. Croatia Zmijavci slavila je s minimalnih 1:0 u susretu osmog kola SuperSport Prve NL. Pogodak odluke postignut je u 54. minuti, kada je Kajtazi proigrao Kanižaja, koji je preciznim udarcem iskosa svladao domaćeg vratara. Dugopolje je do kraja pokušavalo stići do izjednačenja, ali nije uspjelo pronaći put do mreže.

Ovom pobjedom Croatia Zmijavci stigla je do 16 bodova i preuzela prvo mjesto na ljestvici, dok je Dugopolje ostalo na 12. poziciji s devet bodova. U sljedećem kolu Dugopolje gostuje kod Jadrana LP.