VIDEO Nevjerojatna snimka s autoceste: Hitna mu iza leđa, a on uporno ostaje u lijevoj traci

Snimka s autoceste na kojoj vozač automobila duže vrijeme ne omogućava prolazak vozilu Hitne pomoći s uključenom zvučnom signalizacijom izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama.

Video je objavljen na Redditu, a prema kadru izgleda da je snimljen iz vozila Hitne pomoći. Ispred njega se nalazi sivi Peugeot zagrebačkih registracijskih oznaka koji se kreće lijevom prometnom trakom.

Put oslobodio tek nakon 90-ak sekundi

Na početku snimke Peugeot pretječe vozila koja se nalaze u desnoj traci. Međutim, nakon što završava pretjecanje, vozač se ne vraća desno, već nastavlja voziti lijevom trakom, iako se iza njega nalazi Hitna pomoć.

Prema snimci, ispred automobila u jednom trenutku nema vozila koja bi ga onemogućavala da se prestroji i oslobodi prolaz.

Tek nakon otprilike minutu i pol Peugeot prelazi u desnu traku, nakon čega vozilo Hitne pomoći može nastaviti dalje.

Video se brzo proširio društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici izrazili ljutnju zbog ponašanja vozača i dugog čekanja vozila žurne službe.