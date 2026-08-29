VIDEO Nevjerojatna snimka s autoceste: Hitna mu iza leđa, a on uporno ostaje u lijevoj traci

Snimka s autoceste na kojoj vozač automobila duže vrijeme ne omogućava prolazak vozilu Hitne pomoći s uključenom zvučnom signalizacijom izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama.
Video je objavljen na Redditu, a prema kadru izgleda da je snimljen iz vozila Hitne pomoći. Ispred njega se nalazi sivi Peugeot zagrebačkih registracijskih oznaka koji se kreće lijevom prometnom trakom.
Dnevna doza jahača lijeve trake, mobitel u rukama i ne jebe hitnu 5%
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Put oslobodio tek nakon 90-ak sekundi
Na početku snimke Peugeot pretječe vozila koja se nalaze u desnoj traci. Međutim, nakon što završava pretjecanje, vozač se ne vraća desno, već nastavlja voziti lijevom trakom, iako se iza njega nalazi Hitna pomoć.
Prema snimci, ispred automobila u jednom trenutku nema vozila koja bi ga onemogućavala da se prestroji i oslobodi prolaz.
Tek nakon otprilike minutu i pol Peugeot prelazi u desnu traku, nakon čega vozilo Hitne pomoći može nastaviti dalje.
Video se brzo proširio društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici izrazili ljutnju zbog ponašanja vozača i dugog čekanja vozila žurne službe.