VIDEO Nevjerojatan prizor iz Dalmacije: Dupin se igrao s kupačima bez imalo straha, nastalo oduševljenje

Nesvakidašnja i gotovo filmska scena zabilježena je kod Ribnice kraj Zadra, gdje se dupin približio ljudima u moru i, prema riječima svjedoka, s njima se “igrao” gotovo dva sata.

Kako piše 24sata, čitatelj je ispričao da su brodicom krenuli na put kada su ugledali dupina kako se približava ljudima, nakon čega su im se i sami odlučili pridružiti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Skupilo se dvadesetak ljudi”

Prema njegovim riječima, prizor je brzo privukao pažnju ljudi na obali.

“U čudu su nas gledali jer ga prije nikada nisu vidjeli. Igrali smo se s njim dva sata”, ispričao je čitatelj za 24sata.

Dodao je kako ga je u jednom trenutku obuzeo i strah, jer je dupin zaronio ispod njega.

“Nježno me dotaknuo njuškom”

“Bilo me malo strah jer je u jednom trenu zaronio ispod mene. Nježno me dotaknuo njuškom. Ovo se u životu dogodi skoro pa nikada”, kazao je.

Snimka neobičnog susreta brzo je privukla pažnju javnosti, a prizor dupina koji se bez straha približava ljudima još je jedan podsjetnik na bogatstvo i ljepotu Jadrana.