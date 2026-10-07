VIDEO Nesvakidašnji prizor na Ravnim njivama: Postavili stol usred kružnog toka, kartali i družili se. Na kraju intervenirala policija

Nesvakidašnji prizor na splitskim Ravnim njivama privukao je pozornost brojnih građana, a snimke su ubrzo završile i na društvenim mrežama. Skupina od nekoliko muškaraca odlučila je svoje druženje organizirati na poprilično neobičnom mjestu – unutar kružnog toka. Postavili su stol i stolice praktički usred zelene površine te se ondje družili i igrali karte.

Snimke se proširile društvenim mrežama

Prizor je, očekivano, privukao poglede prolaznika, a netko od građana sve je i snimio. Na snimkama se vidi nekoliko muškaraca okupljenih oko stola, dok se druženje odvija svega nekoliko metara od prometnice. Ipak, njihovo neobično kartanje nije prošlo bez intervencije nadležnih.

Na kraju ih privela policija

Ipak, druženje u kružnom toku nije predugo trajalo jer je ubrzo na mjesto događaja stigla splitska policija, nakon čega su muškarci privedeni.

Prema informacijama kojima raspolažemo, obavljeno je i alkotestiranje te je utvrđeno da su muškarci bili pod utjecajem alkohola. Tako je druženje koje je počelo kartanjem usred kružnog toka završilo policijskom intervencijom.