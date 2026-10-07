VIDEO Nesvakidašnji prizor na Ravnim njivama: Postavili stol usred kružnog toka, kartali i družili se. Na kraju intervenirala policija

Nesvakidašnji prizor na splitskim Ravnim njivama privukao je pozornost brojnih građana, a snimke su ubrzo završile i na društvenim mrežama. Skupina od nekoliko muškaraca odlučila je svoje druženje organizirati na poprilično neobičnom mjestu – unutar kružnog toka. Postavili su stol i stolice praktički usred zelene površine te se ondje družili i igrali karte.
Snimke se proširile društvenim mrežama
Prizor je, očekivano, privukao poglede prolaznika, a netko od građana sve je i snimio. Na snimkama se vidi nekoliko muškaraca okupljenih oko stola, dok se druženje odvija svega nekoliko metara od prometnice. Ipak, njihovo neobično kartanje nije prošlo bez intervencije nadležnih.
Lokacija Brda
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u/Trovavejic in
Split
Na kraju ih privela policija
Ipak, druženje u kružnom toku nije predugo trajalo jer je ubrzo na mjesto događaja stigla splitska policija, nakon čega su muškarci privedeni.
Prema informacijama kojima raspolažemo, obavljeno je i alkotestiranje te je utvrđeno da su muškarci bili pod utjecajem alkohola. Tako je druženje koje je počelo kartanjem usred kružnog toka završilo policijskom intervencijom.