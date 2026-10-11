VIDEO Nestorovski zabio dva gola Rijeci, a onda zaplesao na stolu! Pogledajte ludnicu u svlačionici Slavena

Nogometaši Slaven Belupa imali su itekako razloga za slavlje nakon velike pobjede nad Rijekom (4:1) u devetom kolu SuperSport HNL-a. Koprivničani su pred svojim navijačima stigli do uvjerljivog trijumfa, a jedan od glavnih junaka susreta bio je iskusni makedonski napadač Ilija Nestorovski, koji je dvaput zatresao mrežu Riječana.

No, čini se da Ilija Nestorovski nije raspoložen samo za postizanje pogodaka. Nakon utakmice pokazao je i svoje plesne sposobnosti, a snimka iz svlačionice Slavena Belupa ubrzo je postala pravi hit među navijačima.

Nestorovski zaplesao na stolu, suigrači uživali

Na službenim društvenim mrežama Slaven Belupo objavio je video slavlja iz svlačionice na kojem se vidi kako Nestorovski pleše na stolu, dok njegovi suigrači uživaju u pobjedničkoj atmosferi. "Vidjeli smo svi kak' zabija, a kak' tek pleše! Dame i gospodo, 30 sekundi čistog užitka. Gospodin Ilija i ludilo u plavoj svlačionici. Uživajte", poručili su iz koprivničkog kluba uz zanimljivu snimku.

Veliki preokret protiv Rijeke

Podsjetimo, Slaven Belupo svladao je Rijeku rezultatom 4:1 na stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Iako su gosti poveli pogotkom Tiaga Dantasa iz kaznenog udarca, domaćini su preokrenuli rezultat i stigli do uvjerljive pobjede. Uz dvostrukog strijelca Iliju Nestorovskog, u strijelce su se upisali Lovro Banovec i Jon Mersinaj. Nestorovski je oba pogotka postigao u drugom poluvremenu, u 69. i 74. minuti, čime je potvrdio veliki preokret Slavena.

A nakon što je odradio posao na travnjaku, iskusni Makedonac preuzeo je glavnu ulogu i u pobjedničkom slavlju.