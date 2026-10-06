VIDEO Nesnosne gužve u Splitu: Prometnice blokirane, navijači hrle na Poljud, vozači „legli“ na trube

Prometna situacija u Splitu dodatno se zakomplicirala zbog posebne regulacije i blokade dijela glavnih gradskih prometnica povezane s dolaskom visokih dužnosnika, ali i velikog broja navijača koji pristižu na Poljud na utakmicu hrvatske reprezentacije.

Na pojedinim prometnicama stvaraju se velike kolone, promet se odvija izrazito usporeno, a čekanje je, prema riječima građana, sve dulje. Posebna regulacija prometa, uz povećan broj vozila zbog utakmice, dodatno je opteretila okolne ulice pa su gužve zahvatile i druge dijelove grada.

Kako nam javljaju čitatelji s terena, nervoza među vozačima sve je veća. Dugotrajno stajanje i sporo pomicanje kolona nekima su očito potrošili strpljenje pa se splitskim ulicama sve češće čuju automobilske trube.

„Ovo je postalo nesnosno. Zbog velikodostojnika su blokirane glavne prometnice, a još svi idu prema Poljudu na utakmicu Hrvatske. Stojimo, pomaknemo se nekoliko metara pa opet čekamo. Ljudi lagano gube živce i samo sjednu na trubu, iako im to neće pomoći niti će se kolona zbog toga brže pomaknuti“, komentirao nam je jedan čitatelj koji se našao u gužvi.

Kombinacija posebne regulacije prometa i velikog broja navijača koji pristižu prema Poljudu tako je stvorila velike probleme u prometu. Vozačima ne preostaje mnogo osim strpljenja, a oni koji tek kreću prema gradu trebali bi računati na dulje vrijeme putovanja.