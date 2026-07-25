VIDEO Nepalac progovorio na hrvatskom i dirnuo tisuće: "Sve što radim, radim zbog svoje obitelji"

Video Nepalca Raze, koji je na hrvatskom jeziku odgovorio ljudima koji mu poručuju da napusti Hrvatsku, izazvao je brojne reakcije na TikToku. Njegova emotivna poruka privukla je više od tisuću komentara, a velika većina korisnika pružila mu je podršku.

"Imam majku i mlađu sestru koje ovise o meni"

Raza je u videu objasnio da je u Hrvatsku došao kako bi radio i financijski pomagao svojoj obitelji u Nepalu.

"Zašto želite da napustim zemlju? Imam staru majku i mlađu sestru koje ovise o meni. Moja majka radi na tuđim poljima i moram ih uzdržavati. Sve što radim, radim zbog svoje obitelji. Je li stvarno pogrešno misliti na vlastitu obitelj?", poručio je na hrvatskom jeziku. Njegova iskrena poruka brzo se proširila društvenim mrežama i potaknula snažne reakcije. Brojni građani pohvalili su ga zbog truda koji je uložio u učenje hrvatskog jezika, ali i zbog želje da svojim radom osigura bolji život majci i sestri.

"Ostani, radi i budi hrabar"

Ispod objave zaredali su se komentari podrške.

"Bravo za naučeni jezik", napisala je jedna korisnica. "Samo ti ostani tu i radi, budi hrabar. Ima ovdje dobrih ljudi koji nemaju ništa protiv tebe", stoji u jednom od najpopularnijih komentara.

Drugi korisnik poručio mu je da se ne treba brinuti sve dok pošteno radi i poštuje hrvatske zakone. "Samo naprijed! Svatko ima pravo boriti se za bolju budućnost. Ne obaziri se na negativne komentare. Hrabar si, vrijedan i zaslužuješ sve dobro. Sretno!", napisala je jedna korisnica.

"Dobrodošao u Hrvatsku"

Brojni komentatori poručili su Razi da se usredotoči na dobre ljude i ne dopusti da ga obeshrabre ružne poruke pojedinaca.

"Nemoj otići. Znam da ti je teško, ali bori se", glasi jedan od komentara. "Ne slušaj loše ljude. Samo ti radi i zaradi za svoju obitelj. Dobrodošao u Hrvatsku", poručila mu je druga korisnica.

"Sretno, želim ti da puno zaradiš za svoju majku i sestru", dodala je jedna komentatorica. "Ne želimo da odeš", kratko je poručila druga.

Tisuće ljudi stale uz njega

Razi su korisnici poželjeli uspješan i miran život u Hrvatskoj, a posebno su pohvalili njegov hrvatski jezik. "Sretan i lijep život želim ti u Hrvatskoj, puno uspjeha i dobrih ljudi. Divno govoriš hrvatski", napisala je jedna korisnica.

"Nisu svi Hrvati loši. Želim ti puno uspjeha i da ostvariš sve što si zamislio. Samo naprijed", stoji u još jednom komentaru. "Podrška od srca. Ima puno dobrih ljudi u Hrvatskoj", poručio mu je jedan od komentatora, dok mu je druga korisnica jednostavno napisala: "Dobrodošao si."