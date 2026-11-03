VIDEO Neobičan prizor u Kaštel Lukšiću: Pogledajte tko je mirno prošetao magistralom

Na Jadranskoj magistrali u Kaštel Lukšiću zabilježen je nesvakidašnji prizor koji je privukao pozornost naše čitateljice. Dok su se cestom kretala vozila, jedan neobičan četveronožni prolaznik odlučio je krenuti svojim putem, i to ravno preko prometnice.
Na snimci koju nam je poslala čitateljica vidi se ovca koja sasvim mirno i bez žurbe šeta cestom, kao da je riječ o najobičnijoj svakodnevnoj šetnji.
Čini se da prometna gužva ovom neobičnom sudioniku u prometu nije predstavljala osobit razlog za uzbuđenje.
Iako prizor djeluje simpatično, životinje na prometnicama mogu predstavljati opasnost i za vozače i za same životinje, pa je na ovakvim dionicama potreban dodatan oprez.
Pogledajte VIDEO:
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