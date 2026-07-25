VIDEO Nensi Očasić ponovno ukrala svu pažnju u Dugom Ratu: "Kraljica soparnika" otkrila tajnu savršenog recepta!

U Dugom Ratu u tijeku je velika fešta posvećena jednom od najpoznatijih poljičkih specijaliteta. Jubilarni 20. Festival poljičkog soparnika privukao je brojne domaće i strane goste, a oko tradicionalnih komina od početka večeri vlada odlična atmosfera. Miris svježe pečenog soparnika širi se parkom u lučici, natjecatelji pokazuju svoje umijeće, a posjetitelji imaju priliku iz prve ruke vidjeti kako nastaje ovo nadaleko poznato tradicionalno jelo.

Na fešti smo susreli i popularnu Nensi Očasić, među ljubiteljima soparnika poznatu kao "kraljica soparnika".

"Najvažniji su priprema, dobra drva i puno volje"

Nensi Očasić jedna je od najprepoznatljivijih promotorica tradicionalne pripreme soparnika, a svojim znanjem i iskustvom godinama pokazuje koliko je truda, spretnosti i strpljenja potrebno za pripremu vrhunskog soparnika.

Kako nam je kazala, iza svakog dobro pripremljenog soparnika stoji dobro organizirana i vrijedna ekipa. "Moja ekipa je brojna, puno je ljudi oko nas. Bitna su nam dobra i suha drva, volja i spretnost kako bi se napravio dobar soparnik. Od ovoga se može živjeti, ali posao je zahtjevan i potrebno je dosta vremena. Priprema je najvažnija", kazala nam je Nensi Očasić. U razgovoru nam je ukratko otkrila i recept za pravi poljički soparnik, naglasivši da nema prečaca. Kvalitetne namirnice, pravilno pripremljeno tijesto, dovoljno blitve i dobro zagrijan komin samo su dio procesa. Najvažniji su, poručuje, iskustvo i ljubav prema tradiciji.

Dvadeset natjecatelja uz šest tradicionalnih komina

Ovogodišnje jubilarno izdanje okupilo je 20 natjecatelja koji soparnike pripremaju uz šest autohtonih poljičkih komina. Njihov rad, izgled i okus pripremljenog soparnika ocjenjuje stručni peteročlani žiri. Najuspješnijem natjecatelju pripast će skulptura "Poljičanka sa soparnikom", koju je izradila učenička zadruga "Lavanda i ruzmarin" Osnovne škole Jesenice pod vodstvom Darije Mladin.

Posebne plakete dodijelit će se najmlađem i najstarijem natjecatelju, čime organizatori žele pokazati da se tradicija soparnika i dalje uspješno prenosi s generacije na generaciju.

Bauk: "Ovo je veliki dan za Općinu Dugi Rat"

Među brojnim posjetiteljima susreli smo i načelnika Općine Dugi Rat Tončija Bauka, koji nije skrivao zadovoljstvo organizacijom i velikim odazivom gostiju. "Lijepo je ovo organizirano i danas je veliki dan za Općinu Dugi Rat. Prošlo je 20 godina otkako slavimo ovu manifestaciju, a danas je s nama veliki broj domaćih i stranih gostiju. Dugo smo stvarali ovaj brend, ljudi su prepoznali organizaciju i dolaze sa svih strana", kazao nam je Bauk. Naglasio je kako cilj nije samo nastaviti organizirati manifestaciju, nego i sačuvati poljičku tradiciju te je prenijeti na najmlađe.

"Želimo ovo nastaviti. Bitno nam je da djecu učimo o našoj baštini i Poljičkoj Republici", poručio je načelnik.

Miris soparnika, glazba i prava dalmatinska atmosfera

Dok se na kominima peku soparnici, za glazbeni dio večeri zaduženi su Ivica Sikirić Ićo i Klapa Pasika. Park u lučici ispunjen je pjesmom, druženjem i mirisima tradicionalne poljičke kuhinje.

Manifestaciju organiziraju Općina Dugi Rat, Turistička zajednica Općine Dugi Rat i Društvo Poljičana Sveti Jure Priko, uz podršku Splitsko-dalmatinske županije i županijske turističke zajednice. Festival poljičkog soparnika tijekom protekla dva desetljeća prerastao je u prepoznatljivu manifestaciju koja ne slavi samo tradicionalno jelo, nego i ljude, običaje i identitet Poljica.

Naša ekipa nalazi se na mjestu događanja, gdje smo snimili atmosferu, pripremu soparnika i razgovore s brojnim sudionicima. Kako izgleda velika fešta u Dugom Ratu, pogledajte u nastavku.