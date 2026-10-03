VIDEO Nemile scene na poznatoj plaži: "Bili su bahati, tamo je bilo djece. Netko je mogao stradati"

U uvali Podvrške na otoku Murteru dogodila se vrlo neugodna situacija.

Čitateljica je za DNEVNIK.hr poslala snimke te ispričala kako je gliser uplovio među kupače, i to samo nekoliko metara od obale.

"U nekoliko navrata ulazili su gliserom među kupače. Derali su se i ponašali bahato. S upaljenim motorom došli su do same plaže među kupače. Grozno", kazala je čitateljica.

Na videima se može vidjeti par na gliseru koji pokušava prići plaži, ali to im nije uspjelo jer su kupači biliu blizini. Čitateljica nije bila sigurna, ali misli da je riječ o njemačkim državljanima.

"Hvala Bogu nitko nije ozlijeđen, ali nije lijepo bilo za vidjeti. Tamo su bila i djeca", komentira čitateljica.

Incident je prijavljen i Lučkoj kapetaniji.

Video pogledajte ovdje.