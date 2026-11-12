VIDEO Neka ponovno zakuca srce vatreno! Hrvatska se vraća na stadion na kojem je ispisala povijest

Danas Hrvatska igra na Wembleyu i uvijek je to praznik nogometa, na tom hramu nogometne igre, stadionu koji posebno inspirira.

Naravno, boli još rana od 7:0 na Rujevici, ali ajmo mi malo podignuti glavu, galvanizirati se, kako bi rekao pokojni veliki izbornik i trener Miroslav Ćiro Blažević.

Danas će njegov vatreni Slaven Bilić, kao izbornik, pokušati na megdan Englezima poslati pravu Hrvatsku, onakvu kakva je upravo pod Slavenovim stručnim vodstvom izborila u Londonu pobjedu od 3:2, tog 21. studenoga 2007.

Bila je to jedna od najboljih predstava Vatrenih ikad. Tada smo Englezima uskratili odlazak na Euro 2008. Mi smo se već bili plasirali na tu europsku smotru, što je izazvalo dodatne animozitete engleske nogometne javnosti prema nama.

Golove za Hrvatsku postigli su te čarobne večeri Niko Kranjčar, Ivica Olić i Mladen Petrić.

Moćnoj Engleskoj, tada s Lampardom, Crouchom, Coleom, Beckhamom...

Davao je Slaven tada nešto posebno Hrvatskoj. Ponovno smo postajali velika reprezentacija, stvarala se nova, možda i najbolja generacija Vatrenih, da dostojno naslijedi onu njegovu s Eura '96. i osvajanja bronce sa Svjetskog prvenstva 1998., što se poslije i pokazalo.

Dva čovjeka, dva simbola Vatrenih bit će večeras, nakon 19 godina, ponovno na Wembleyu – Luka Modrić i Slaven Bilić.

Stanimo svi zajedno uz naše momke i izbornika i nek zakuca srce vatreno!