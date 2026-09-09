VIDEO Nebo se otvorilo nad Splitom: Neke kvartove potopio jak pljusak, u drugima ni kapi

Dugo najavljivana promjena vremena tijekom srijede stigla je do Hrvatske, a kasno navečer pljuskovi su zahvatili i dijelove Dalmacije. Nešto prije 23 sata manji grmljavinski oblak razvio se nad Kaštelanskim zaljevom, dok je znatno jače grmljavinsko nevrijeme zahvatilo područje Sinja i okolice.

Zanimljivo je da su večerašnji pljuskovi još jednom pokazali koliko oborine mogu biti lokalnog karaktera. Dok je veći dio Kaštela prošao bez kapi kiše, pojedini splitski kvartovi dobili su kratkotrajan, ali vrlo jak pljusak. Istodobno su drugi dijelovi Splita ostali potpuno suhi.

Uz večerašnje nestabilnosti zapuhao je i vjetar koji je nakon duljeg razdoblja ublažio sparinu, premda su temperature zraka i dalje relativno visoke.

Glavnina promjene tek dolazi

Današnje nevrijeme dio je predfrontalnih nestabilnosti, što znači da glavnina promjene vremena tek slijedi.

Tijekom četvrtka očekuje se dosta suhog vremena uz tek poneki pljusak, dok izraženija promjena stiže u petak. Tada se očekuju gotovo cjelodnevni pljuskovi praćeni umjerenim osvježenjem.

Promjena vremena tijekom srijede najprije je zahvatila sjeverni Jadran, potom Liku, Gorski kotar i unutrašnjost zemlje. Veće količine oborine pale su na riječkom području i u njegovu zaleđu, dok su grmljavinska nevremena u unutrašnjosti bila praćena jakim do olujnim udarima vjetra.