VIDEO Nebo se otvorilo nad Dalmacijom, ponegdje palo čak 65 litara kiše po kvadratu

Stigla je obilna kiša u gotovo čitavu Dalmaciju. Prema podacima s terena, na vrgoračkom području palo je čak 65 litara kiše po četvornom metru. Nakon tjedana visokih temperatura i gotovo pravog ljetnog vremena, prizori obilne kiše mnogima su stigli kao dugo očekivano osvježenje.

Kiša je tijekom jutra snažno natapala vrgoračko područje, a snimka koju smo dobili najbolje pokazuje koliko su oborine bile intenzivne.

Obilna kiša posebno će dobro doći isušenom tlu i vegetaciji nakon dugotrajnog toplog i sušnog razdoblja.

I dok su proteklih dana temperature više podsjećale na vrhunac ljeta nego na rujan, vrijeme je napokon pokazalo svoje jesensko lice.

Kako je jutros izgledalo u Vrgorcu, pogledajte u snimci.