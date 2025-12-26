VIDEO Ne možemo dopustiti da Božić prođe bez gledanja ove scene

Prije nešto više od pola stoljeća emitirana je prva epizoda kultne TV serije "Naše malo misto", redatelja Danijela Marušića i scenarista Miljenka Smoje.

Prvih 6 epizoda Maloga Mista snimano je u Vranjicu pokraj Splita 1969., a kad je serija dosegnula popularnost neslućenih razmjera u cijeloj bivšoj državi, snimljeno je još sedam epizoda u Starigradu na Hvaru.

U trinaest epizoda u seriji se pojavilo ukupno 36-ero glumaca. Danas ih je među nama još samo petero.

Teško je nabrojiti sve legendarne scene iz ove serije, a mi vam donosimo jednu prigonu. Scena u kojoj su se Roko Prč i Anđa "pokarali" na Badnje večer jer nema bakalara i fritula, nego je na stolu servirana teletina...