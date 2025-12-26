Close Menu

VIDEO Ne možemo dopustiti da Božić prođe bez gledanja ove scene

Prije nešto više od pola stoljeća emitirana je prva epizoda kultne TV serije "Naše malo misto", redatelja Danijela Marušića i scenarista Miljenka Smoje

Prvih 6 epizoda Maloga Mista snimano je u Vranjicu pokraj Splita 1969., a kad je serija dosegnula popularnost neslućenih razmjera u cijeloj bivšoj državi, snimljeno je još sedam epizoda u Starigradu na Hvaru.

U trinaest epizoda u seriji se pojavilo ukupno 36-ero glumaca. Danas ih je među nama još samo petero.

Teško je nabrojiti sve legendarne scene iz ove serije, a mi vam donosimo jednu prigonu. Scena u kojoj su se Roko Prč i Anđa "pokarali" na Badnje večer jer nema bakalara i fritula, nego je na stolu servirana teletina...

 

