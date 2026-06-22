VIDEO Navijačka atmosfera počela još u avionu: Hrvat oduševio putnike uoči utakmice s Engleskom

Uoči prvog nastupa hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, društvenim mrežama proširila se snimka koja je mnogima izmamila osmijeh na lice i dodatno podigla navijačko raspoloženje.

U središtu pozornosti ovoga puta nije bio nitko iz reprezentacije, već član kabinskog osoblja zrakoplovne kompanije United Airlines, koji je putnike iznenadio nesvakidašnjim potezom.

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Naime, neposredno prije polijetanja stjuard hrvatskih korijena pojavio se pred putnicima odjeven u hrvatske navijačke boje te ih pozvao da zajednički podrže Vatrene uoči važnog susreta.

A United Airlines flight attendant wearing a full Croatia kit rallied travelers to get behind his home nation ahead of the team's first World Cup match against England on Wednesday. https://t.co/lfKDF43VVA pic.twitter.com/gYhKhYuYEE — ABC News (@ABC) June 19, 2026

Uz mnogo entuzijazma poveo je kratko navijanje, pozvavši okupljene da zajedno uzviknu ime Hrvatske, što je izazvalo oduševljenje među putnicima koji su njegov potez nagradili pljeskom i osmijesima.

Snimka tog trenutka ubrzo je završila na društvenim mrežama, gdje je prikupila brojne reakcije hrvatskih navijača. Posebno je odjeknula među onima koji su doputovali u Sjedinjene Američke Države i Kanadu kako bi uživo pratili nastupe hrvatske reprezentacije na svjetskoj smotri.

Iako rezultat na terenu protiv Engleske nije bio onakav kakvom su se navijači nadali, spontana scena iz aviona ostala je jedna od ljepših priča s početka prvenstva te još jednom pokazala koliko hrvatski navijači, gdje god se nalazili, znaju stvoriti posebnu atmosferu.