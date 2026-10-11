VIDEO Navijači kisnuli i pod krovom Poljuda: Snimka ponovno otvorila pitanje budućnosti stadiona

Subotnji derbi Hajduka i Dinama na Poljudu ostat će zapamćen po pobjedi Bijelih 2:1, ali i po iznimno teškim vremenskim uvjetima. Obilna kiša natopila je travnjak, a problemi nisu ostali samo na terenu. Voda je prodirala i kroz krov stadiona pa je dio gledatelja pokisnuo i na natkrivenim dijelovima tribina.

Koliko je Poljud teško podnio veliki pljusak pokazuje i snimka koju su objavili članovi DPH Ploče. Na videu se vidi kako voda prolazi kroz krov i pada prema prostoru na kojem se nalaze gledatelji.

Slični prizori zabilježeni su i na drugim dijelovima stadiona. Voda je prodirala u tunel na izlazu s tribine, dok su se novinari na natkrivenim mjestima morali štititi od kiše, a mokar je bio i prostor televizijskog komentatora.

Sam teren u završnici utakmice bio je toliko natopljen da se lopta na pojedinim dijelovima zaustavljala u vodi, a uvjeti za igru postali su iznimno teški. Hajduk je unatoč tome sačuvao vodstvo i slavio 2:1.

Novi prizori prokišnjavanja ponovno aktualiziraju pitanje budućnosti Poljuda. Hajduk već duže vrijeme javno zastupa stav da je za dugoročne potrebe Kluba potrebno izgraditi novi, moderan stadion, navodeći da postojeći Poljud zahtijeva kontinuirane sanacije.

Klub je još početkom godine poručio da "krpanje" postojećeg stadiona ne može dugoročno osigurati potrebne uvjete.