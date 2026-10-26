[VIDEO] Nakon Vučićeva poraza kaotične scene u Beogradu: Muškarci u crnom trčeći napustili Ćacilend, građani počeli rušiti šatore!

Dramatični prizori stižu iz središta Beograda nakon izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. U nedjelju navečer, 25. listopada, neposredno nakon što je Aleksandar Vučić priznao poraz svoje liste, u Pionirskom parku, poznatijem kao Ćacilend, dogodio se veliki preokret.

Na društvenoj mreži X studentski profil ETF blokada objavio je snimku na kojoj se vidi skupina muškaraca odjevenih u crno kako trčeći napuštaju prostor parka.

Uz snimku je stajala kratka poruka: „Beže iz ćacilenda!”

BEŽE IZ ĆACILENDA https://t.co/RQsjfFPYa6 — ETF U SLOBODI (@etfblokada) October 25, 2026

Video je ubrzo prenio srpski portal Nova.rs, a događaji su se nastavili i nakon odlaska skupine muškaraca. Prema izvještajima novinara s terena, građani su ušli u park te počeli uklanjati metalne ograde i šatore koji su ondje stajali mjesecima.

Nekoliko sati ranije u park stizale skupine muškaraca s kapuljačama

Posebno je zanimljivo ono što je prethodilo ovim događajima.

Naime, tijekom nedjeljnog poslijepodneva, dok su građani Srbije još izlazili na birališta, u Pionirskom parku ponovno su postavljani šatori i prateća infrastruktura.

Prema izvještajima portala Mašina, Nova.rs i N1, kamioni su dopremali opremu, a prostor je bio ograđen metalnim ogradama. U blizini su bile raspoređene jake policijske snage.

Kako se približavalo zatvaranje birališta, u park su počele pristizati i skupine muškaraca odjevenih uglavnom u crno. Dio ih je nosio kapuljače, a pojedinci su imali i fantomke.

Novinari tjednika Vreme izvijestili su da se u parku okupljaju deseci takvih muškaraca, dok su na ulicama oko državnih institucija bili raspoređeni pripadnici policije i Žandarmerije.

Identitet i uloga okupljenih muškaraca nisu službeno potvrđeni.

Vučić priznao poraz, a onda se situacija potpuno promijenila

Preokret je uslijedio nakon što je Vučić u izbornom stožeru Srpske napredne stranke priznao da je Studentska lista pobijedila na izvanrednim parlamentarnim izborima.

„Želim vas obavijestiti da je pobijedila studentsko-blokaderska lista”, izjavio je Vučić.

Prema procjenama koje je iznio na temelju stratificiranog uzorka, Studentska lista mogla bi osvojiti između 135 i 140 zastupničkih mjesta u Skupštini Srbije, dok bi lista okupljena oko SNS-a trebala imati oko 105 mandata.

Naglasio je da se još ne radi o konačnim službenim rezultatima.

Nedugo nakon njegova obraćanja društvenim mrežama počele su se širiti snimke odlaska muškaraca iz Ćacilenda.

Prema izvještaju N1 Srbija, iz neposredne blizine parka povukli su se i pripadnici Žandarmerije koji su ondje bili raspoređeni tijekom izborne večeri.

Građani ušli u park i počeli uklanjati šatore

Nakon povlačenja policije i odlaska muškaraca u crnom, dio građana ušao je u Pionirski park.

Reporter N1 izvijestio je kako su okupljeni počeli uklanjati metalne ograde, trgati šatore i raščišćavati prostor koji je dugo bio nedostupan široj javnosti.

Pokret Kreni-promeni objavio je snimke uklanjanja ograda.

„Srbija je progledala”, izjavio je jedan od građana tijekom događaja.

Student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, predstavljen kao Bogdan, za televiziju Insajder opisao je što se dogodilo nakon proglašenja izborne pobjede.

Prema njegovim riječima, studenti su se okupili ispred šatorskog naselja te su, kada se policija počela povlačiti, uklonili ograde i ušli u prostor.

Kazao je da unutra nisu zatekli nikoga te da su osobe s kapuljačama otišle približno 20 minuta prije povlačenja policije.

Premda su snimke potvrdile uklanjanje dijela infrastrukture, u tom trenutku nije bilo službene potvrde da je cijeli prostor trajno ispražnjen ili da je donesena odluka o njegovu konačnom uklanjanju.

Što je zapravo Ćacilend i kako je dobio ime?

Za razumijevanje prizora iz Beograda važno je podsjetiti kako je nastao Ćacilend, jedno od najneobičnijih i najpoznatijih mjesta srpske političke krize.

Sve je počelo u ožujku 2025. godine, kada je u Pionirskom parku, između važnih državnih institucija u središtu Beograda, postavljen kamp skupine koja se nazivala „Studenti koji žele da uče”, poznate i kao Studenti 2.0.

Njihovi predstavnici protivili su se blokadama fakulteta i zahtijevali nastavak redovite nastave.

Kamp je s vremenom postao okupljalište pristaša Vučićeve vlasti, a protivnici režima tvrdili su da njegova svrha nije samo studentski prosvjed, nego i onemogućavanje okupljanja drugih prosvjednika na tom prostoru.

Naziv Ćacilend nastao je iz internetske šale koja je prethodila postavljanju kampa.

Početkom 2025. godine na jednoj novosadskoj gimnaziji osvanuo je grafit „Ćaci u školu”, nastao pogrešnim pisanjem ćiriličnog slova za „đ”.

Umjesto riječi „đaci”, odnosno učenici, autor je napisao „ćaci”. Pogreška je ubrzo postala predmet brojnih šala na društvenim mrežama, a izraz „ćaci” pretvorio se u podrugljiv naziv za protivnike studentskih blokada.

Kada je nastalo šatorsko naselje u Pionirskom parku, prosvjednici su ga prozvali Ćacilend.

Simbol političke podjele nakon tragedije u Novom Sadu

Ćacilend je tijekom proteklih godinu i pol bio jedan od vidljivijih simbola duboke političke podjele u Srbiji.

Podsjetimo, veliki studentski prosvjedi započeli su nakon tragedije 1. studenoga 2024. godine, kada se na novosadskom željezničkom kolodvoru urušila betonska nadstrešnica. U tragediji je život izgubilo 16 osoba.

Prosvjedi su postupno prerasli u masovni pokret koji je zahtijevao odgovornost institucija, borbu protiv korupcije i političke promjene.

S druge strane, vlast je tvrdila da blokade ugrožavaju normalno funkcioniranje obrazovnog sustava i države, a kamp u Pionirskom parku predstavljan je kao mjesto okupljanja studenata koji se žele vratiti nastavi.